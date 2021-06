Un superbo Max Verstappen si aggiudica il GP di Francia, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Le Castellet l’olandese della Red Bull, con una strategia a due soste, è riuscito a spuntarla nel confronto diretto in pista con il britannico della Mercedes Lewis Hamilton e si è così portato a casa il terzo successo dell’anno e il 13° in carriera. Un riscontro significativo che consente a Max di rafforzare la leadership in campionato su di un circuito tradizionalmente favorevole alle Frecce Nere.

Una gara che non era iniziata nel migliore dei modi. L’alfiere di Milton Keynes, infatti, partito bene dalla pole-position ha perso il posteriore tra curva-1 e curva-2, consentendo a Lewis di passare al comando: “C’era vento e le condizioni erano molto difficili, per questo ho perso il posteriore“, ha dichiarato nel post gara Max.

“E’ stata una strategia rischiosa, ma per come è andata possiamo essere soddisfatti. Non era semplice vincere qui, con la Mercedes è e sarà sempre una lotta. Abbiamo puntato sulle due soste perché temevamo il degrado e siamo stati ripagati“, l’analisi a caldo dell’orange.

Un GP significativo anche per la Red Bull dal momento che oltre a Verstappen ha ottenuto il podio (terzo posto) il messicano Sergio Perez, confermando le sue grandi attitudini in gara.

