Ha concluso in 12ma posizione le sue qualifiche Sebastian Vettel. Il tedesco dell’Aston Martin, reduce dal podio del GP di Baku (Azerbaijan), ha dovuto fare i conti con una monoposto non altrettanto performante a Le Castellet (Francia) e per questo motivo non è riuscito a superare il taglio della Q2 dovendosi accontentare di un piazzamento al di fuori della top-10.

“Nella Q1 la macchina mi aveva dato buone sensazioni con le gomme morbide, ma con il degrado che c’è non era pensabile montare le soft per la Q2, visto che dovremo affrontare domani il primo stint della corsa con quel set“, ha sottolineato Vettel (fonte: sito ufficiale Aston Martin).

Pertanto, l’adozione delle mescole medie non ha dato al quattro volte iridato lo stesso feeling: “Pensavo di essere più veloce ma per qualche motivo la vettura aveva un bilanciamento diverso e soprattutto con l’anteriore non era precisa. Per cui non avevo un grande grip e nel tentativo di forzare non ho trovato il miglior crono che potessi realizzare“, ha commentato Sebastian.

Domani quindi, partendo dalla 12ma casella, potrà scegliere il treno di gomme migliore per la sua strategia anche se un po’ tutti seguiranno una linea comune: “Non credo che sul piano strategico si potrà fare la differenza. Penso che sarà la gestione delle gomme il fattore discriminante per questa gara“, ha chiosato il tedesco.

FOTOCATTAGNI