Antonio Giovinazzi completa all’undicesimo posto le prove libere del Gran Premio di Francia. Il pilota di Alfa Romeo si colloca alla fine della FP2 alle spalle del britannico Lando Norris (McLaren) e del compagno Kimi Raikkonen

Il pugliese ha affermato ai microfoni di Sky Sport F1 poco dopo la sessione: “La giornata non è stata semplice. Il vento era forte e ci ha dato fastidio per tutta la giornata. La qualifica non sarà semplice, ogni giro è diverso”.

Il nostro connazionale ha continuato dicendo: “C’è tanto fa migliorare, abbiamo tutta la sera per migliorare la macchina. Siamo tutti molto vicini, sarà molto importante essere competitivi domani. La qualifica è essenziale, dobbiamo lavorare per partire il più avanti possibile”.

Le due Alfa Romeo appaiono in grado di conquistare la Q2. Raikkonen e Giovinazzi inseguono un nuovo risultato di peso dopo aver completato in zona punti a Montecarlo ed a Baku. La pista è totalmente diversa, ma una conferma a ridosso dei primi dieci non appare impossibile.

Foto: LaPresse