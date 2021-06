F1, Robert Kubica torna al volante della Alfa Romeo: prove libere 1 in Stiria al posto di Raikkonen

Robert Kubica tornerà al volante della Alfa Romeo in occasione delle prove libere 1 del GP di Stiria 2021, ottava tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend del 25-27 giugno al Red Bull Ring. Il polacco, pilota di riserva della scuderia di Hinwil, guiderà la C41 in apertura del fine settimana in Austria, sostituendo Kimi Raikkonen e affiancando Antonio Giovinazzi. Si tratterà della seconda uscita stagionale per il 36enne, che era già sceso in pista in Spagne poche settimane fa.

Frédéric Vasseur, team principal di Alfa Romeo, ha dichiarato: “Robert è una risorsa molto importante per il nostro team e averlo in macchina al GP di Stiria sarà una cosa molto importante, soprattutto se consideriamo che correremo sulla stessa pista per due fine settimana consecutivi. Robert ha fatto un lavoro molto buono nelle prime uscite dell’anno e non vediamo l’ora di lavorare ancora con lui per cercare di far progredire il team“.

Il pilota ha commentato: “Non vedo l’ora di tornare in macchina il prossimo fine settimana. Il team ha fatto alcuni passi avanti importanti, soprattutto di recente. So quanto sia importante cogliere l’attimo e sono pronto per fare la mia parte per cercare di aiutare il team nel doppio fine settimana di gara in Austria“.

FOTOCATTAGNI