F1, GP Stiria 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 25-27 giugno

Dopo aver messo in archivio il fine settimana transalpino di Le Castellet, il Campionato Mondiale di Formula Uno prosegue senza soluzioni di continuità e si trasferisce al Red Bull Ring per il Gran Premio della Stiria 2021.

L’ottavo appuntamento della stagione assume un valore particolare. In primo luogo apre la doppietta sul tracciato di Spielberg, dato che nel prossimo weekend si correrà il Gran Premio d’Austria, in secondo luogo ci farà giungere a metà della tripletta di gare che, successivamente, ci condurrà nel cuore dell’estate. Dopo una settimana di sosta, infatti, vivremo poi le gare di Silverstone e Hungaroring, prima della pausa estiva che regalerà un po’ di riposo a team e piloti.

IN TV – Il Gran Premio della Stiria 2021 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207), mentre TV8 (121 di Sky e 8 dgt) garantirà le differite di qualifiche e gara. In streaming si potrà seguire su SkyGO e NowTV, mentre OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo del weekend del Red Bull Ring.

PROGRAMMA GRAN PREMIO STIRIA 2021 – F1

Venerdì 25 giugno

Ore 11.30 – 12.30 Prove libere 1

Ore 15.00 – 16.00 Prove libere 2

Sabato 26 giugno

Ore 12.00 – 13.00 Prove libere 3

Ore 15.00 – 16.00 Qualifiche

Domenica 27 giugno

Ore 15.00 Gran Premio d’Austria

Foto: Lapresse