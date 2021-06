F1, qualifiche TV8 GP Francia: orario differita in chiaro

Oggi pomeriggio (ore 15.00) vanno in scena le qualifiche del GP di Francia 2021, settima tappa del Mondiale F1 che si disputa cul circuito di Le Castellet. I piloti si daranno battaglia per la conquista delle pole position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domani. Si preannuncia grande spettacolo sul tracciato transalpino, caratterizzato da rettilinei e curve a media velocità, dove spesso si è rivelato difficile superare in gara. Proprio per questo motivo il turno odierno sarà determinante e ne vedremo davvero delle belle.

Max Verstappen è l’indiziato numero 1 per la conquista della partenza al palo, ma l’olandese della Red Bull dovrà comunque stare ben attento al baldanzoso Valtteri Bottas, apparso decisamente pimpante al volante della Mercedes. Lewis Hamilton sembra un po’ in difficoltà, ma il sette volte Campione del Mondo è in grado di tirare fuori il guizzo al momento giusto. Le Ferrari cercheranno di battagliare per la terza fila, Carlos Sainz e Charles Leclerc sono chiamati a difendersi.

Tutti gli appassionati di Formula Uno potranno seguire le qualifiche del GP di Francia 2021 in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8. Sul canale 8 del digitale terrestre e sul canale 121 del satellite sarà possibile seguire la lotta per la pole position: bisognerà attendere le ore 21.25, dunque la prima serata, per gustarsi l’evento. Per gli abbonati a Sky e Now Tv, invece, è prevista la diretta tv. Di seguito la programmazione dettagliata e l’orario d’inizio della differita delle qualifiche del GP di Francia 2021.

DIFFERITA QUALIFICHE GP FRANCIA F1 2021: PROGRAMMA E ORARIO

SABATO 19 GIUGNO:

21.25 Differita qualifiche GP Francia F1 2021

L’evento avrà luogo alle ore 15.00 e si concluderà attorno alle ore 16.00, dunque bisognerà aspettare più di cinque ore.

DIFFERITA QUALIFICHE GP FRANCIA F1 2021: COME VEDERLA

Differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e canale 121 del satellite).

Differita streaming su tv8.it.

