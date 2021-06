La Ferrari affonta un nuovo weekend di gara nel campionato 2021 di F1. Sul tracciato di Le Castellet (Francia), la Rossa avrà come obiettivo quello della top-5 e qualora vi fossero occasioni dettate dai problemi di Mercedes e di Red Bull sarà opportuno approfittarne.

Un aspetto che a Baku (Azerbaijan) in gara non ha funzionato. Dopo la splendida pole-position realizzata dal monegasco Charles Leclerc, la scuderia di Maranello ha dovuto fare i conti con un rendimento delle gomme molto problematico e l’aver subito i sorpassi di Aston Martin e di AlphaTauri non è stato particolarmente gradito.

Dal canto sua, il team del Cavallino Rampante ha già pensato a una programmazione molto improntata sul progetto del 2022 nel quale investire buona parte delle risorse, senza svenarsi più di tanto su una SF21 su cui non è possibile intervenire in toto per via dei regolamenti tecnici: “Per quanto concerne lo sviluppo della macchina, noi abbiamo già fatto la nostra decisione: è tutto mirato al 2022 e dunque non ci saranno dei veri e propri sviluppi per migliorare le debolezze della SF21. Comunque si può sempre lavorare sui problemi, semplicemente comprendendoli meglio: se capisci quali sono i motivi allora puoi aprire delle porte ad alcune soluzioni che si possono già applicare“, ha precisato il direttore sportivo Laurent Mekies.

Mekies si è pronunciato anche sui temi d’attualità, come ad esempio sulla questione della pressione delle gomme che ha costretto la FIA a intervenire con una direttiva più rigorosa: “Per quanto ci riguarda siamo felici che ci siano più controlli“, ha sottolineato il direttore sportivo della Rossa.

Di seguito il video dell’intervista a Sky Sport:

VIDEO LAURENT MEKIES





Foto: Florent Gooden – LPS