LIVE F1, GP Francia 2021 in DIRETTA: orario qualifiche TV8 in chiaro. Ferrari per sorprendere

16.10 Si chiude qui, dunque, il venerdì del GP di Francia. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a domani per FP3 e qualifiche. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata!

16.08 Capitolo Ferrari. Dopo una FP1 preoccupante, il team di Maranello ha mosso passi in avanti nella FP2 sia sul giro secco sia sul passo gara. Non risultati trascendentali, ma la SF21 potrà inserirsi nella lotta sotto il podio…

16.06 Molto bene il team di casa, la Alpine, che ha piazzato Alonso e Ocon in quarta e sesta posizione, anche con un buonissimo passo gara

16.05 Verstappen eccellente anche sul passo gara, ma Bottas ha messo in mostra il ritmo migliore, anche rispetto a Hamilton. Sarà una gara tiratissima domenica tra questi tre piloti…

16.04 Si chiude, quindi, una FP2 davvero indicativa. Max Verstappen si conferma in forma anche a Le Castellet mettendo a segno il miglior crono, ma le Mercedes sono a breve distanza, con Bottas che si è fatto preferire su Hamilton

16.02 RIEPILOGO TEMPI FP2

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:32.872 4

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.008 5

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.253 3

4 Fernando ALONSO Alpine+0.468 3

5 Charles LECLERC Ferrari+0.678 5

6 Esteban OCON Alpine+0.813 4

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.824 4

8 Carlos SAINZ Ferrari+0.826 6

9 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.914 5

10 Lando NORRIS McLaren+0.950 5

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.959 5

12 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.049 5

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.083 5

14 Daniel RICCIARDO McLaren+1.207 5

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.575 6

16 Lance STROLL Aston Martin+1.760 5

17 George RUSSELL Williams+2.394 4

18 Nicholas LATIFI Williams+2.459 4

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.640 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.679 3

16.00 BANDIERA A SCACCHI!!!!!!! SI CHIUDE LA FP1!!! Max Verstappen di nuovo in 1:37.490 con gomma media!! 15 giri di usura… impressionante! Bottas chiude in 1:42.2 senza forzare16.01 Leclerc 1:37.8 con gomma hard! Grande prestazione per il monegasco!

15.59 Siamo ormai alle ultimissime battute. Hamilton con media gira in 1:34.401 (gomma con 14 giri), Alonso 1:38.828 con hard, Leclerc va oltre l’1:39

15.58 Buon giro per Sainz con soft in 1:37.968, Bottas impressionante in 1:37.887

15.57 Dopo una serie di giri incredibili Verstappen si ferma all’ 1:38.514, Leclerc gira in 1:38.466

15.56 Impressionante la costanza di Verstappen ancora in 1:37.715, ma Bottas non ha rivali e procede in 1:37.408!!!!!!!

15.54 Ancora Verstappen in 1:37.835 che conferma come la Red Bull sia ottima anche su questo tracciato. Bottas vola in 1:37.229, Leclerc in 1:38.2 con media

15.53 Verstappen ancora in 1:37.699 risponde Hamilton in 1:38.005, ottimo Bottas in 1:37.219

15.51 Sainz con un crono altro, 1:39.102, Alonso prosegue in 1:38.255, Ocon 1:38.715

15.50 1:37.772 con gomma media per Verstappen, Hamilton 1:38.015 mentre Leclerc effettua un’altra prova di partenza

15.49 Bottas prosegue e scende ancora ad un 1:38.651, Alonso 1:37.910, Hamilton addirittura 1:38.964

15.47 Uno alla volta tutti i piloti sono entrati in pista per la simulazione di passo gara. La questione gomme sarà di capitale importanza domenica

LA CRONACA DELLE FP1

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP FRANCIA F1

ORARIO DELLE QUALIFICHE DI SABATO 19 GIUGNO

Come guardare le prove libere e il weekend in tv – Le cinque risposte del GP di Francia – La presentazione delle prove libere

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Francia, round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Le Castellet, i team e i piloti cercheranno subito di trovare il set-up ideale per essere veloci in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

Una pista che richiederà un buon compromesso tra alta velocità e stabilità in frenata. Le velocità di punta saranno molto importanti specialmente in gara dove sui lunghi rettilinei sarà possibile effettuare dei sorpassi. Ci sono tre frenate rilevanti di cui una molto severa, la staccata della Chicane Nord. L’alta velocità permette sì un buon raffreddamento dei freni, ma può essere critica la usura degli stessi. Un aspetto da valutare con particolare attenzione, quest’ultimo, in corsa. Sarà il confronto tra l’olandese Max Verstappen e il britannico Lewis Hamilton a tenere banco. L’orange si presenta al via di questo fine-settimana in vetta alla classifica dei piloti con quattro lunghezze di margine su Lewis. Appare chiaro che la lotta sarà serrata.

Un weekend particolare anche per la questione legata alla pressione delle gomme che tanto ha fatto parlare nelle ultime ore. La FIA, dopo il comunicato della Pirelli sulle cause degli incidenti a Verstappen e al canadese Lance Stroll a Baku (Azerbaijan), ha deciso di inasprire i controlli onde evitare che qualche scuderia potesse trarre vantaggio su un diverso dato della pressione in termini di grip sul tracciato. Ferrari, in questo contesto, estranea perché sembrerebbe non essere coinvolta in questa faccenda. La priorità del Cavallino Rampante resta quella della top-5 e non sarà facile su una pista che per conformazione potrebbe far soffrire la SF21.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Francia, round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. LA FP1 prenderà il via alle 11.30, mentre il semaforo verde della FP2 ci sarà alle 15.00. Buon divertimento!

FOTOCATTAGNI