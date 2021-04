LIVE MotoGP, GP Portogallo in DIRETTA: pagelle e analisi. Bagnaia fa un pensierino al Mondiale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport.

14.52 In classifica generale Quartararo è al comando con 61 punti, seguito da Bagnaia a 46 e Vinales a 41. Oggi lo spagnolo non è andato oltre l’undicesima piazza: anonimo dall’inizio alla fine.

14.51 Valentino Rossi è scivolato mentre si trovava in undicesima posizione, aveva appena scavalcato il fratello Luca Marini e stava girando su un passo non distante da quello dei primi. La caduta proprio non ci voleva.

14.50 Si rivede un Franco Morbidelli su buoni livelli, ad un soffio dal podio. Tutta un’altra musica rispetto al Qatar.

14.49 Rimonta da sogno per Francesco Bagnaia: da 11° a 2°! Veramente eccezionale. Senza la sfortuna di ieri, avrebbe potuto giocarsela con Quartararo. E chissà che il Mondiale non diventi una lotta a due proprio tra il francese e l’italiano…

14.48 Fabio Quartararo era il più forte e lo ha dimostrato. Nonostante una pessima partenza, è risalito con facilità dalla sesta posizione, poi è andato in progressione. Secondo successo stagionale per il francese, nuovo leader del Mondiale.

14.47 Marc Marquez torna ai box e si commuove. I meccanici lo applaudono.

14.46 Gli altri italiani: 12° Luca Marini, 13° Danilo Petrucci, 14° Lorenzo Savadori. Valentino Rossi è scivolato a 10 giri dalla fine mentre si trovava in 11ma posizione.

14.45 Completano la top10 Alex Marquez, un grande Enea Bastianini e Nakagami.

14.44 5° Binder con la Ktm, 6° Aleix Espargarò con l’Aprilia. Marc Marquez è settimo al rientro a 13″2: servirà tempo per rivederlo al 100%, gli manca forza nel braccio destro.

14.43 Quartararo, dominatore della gara, si è imposto con 4″8 su Bagnaia, 4″9 su Mir e 5″1 su Morbidelli.

Fabio Quartararo vince il GP del Portogallo di MotoGP davanti a Francesco Bagnaia e Joan Mir! 4° Morbidelli!

-1 Inizia l’ultimo giro. Mir è più vicino a Bagnaia di quanto non lo sia Morbidelli nei confronti dello spagnolo.

-2 Bagnaia, Mir e Morbidelli si giocano il secondo posto. Viaggiano a 5 secondi da Quartararo, il cui ritmo ha portato Rins a forzare troppo ed a cadere.

-2 E’ dura per Morbidelli, mancano appena due giri. Ma ormai ha ripreso Mir.

-3 ARRIVA MORBIDELLI! Il romano si è portato a mezzo secondo da Mir, crede nel podio!

-3 Quartararo, salvo errori, ha ormai la vittoria in tasca!

-4 Scatenato Bastianini, supera Nakagami ed è 9°! Questo ragazzo ha talento, ma non lo scopriamo oggi. Non si vince un Mondiale Moto2 per caso.

-4 Gli altri italiani. 10° Bastianini, 12° Marini, 13° Petrucci, 14° Savadori. Ricordiamo che Valentino Rossi è caduto mentre era 11°.

-5 Sta succedendo veramente di tutto. In testa Quartararo, ormai in fuga solitaria. 2° Bagnaia a 4″5, 3° Mir a 5″0, 4° Morbidelli a 6″2, 5° Binder a 7″5, 6° Aleix Espargarò con l’Aprilia a 8″3, 7° Marc Marquez a 9″7.

-6 ASSURDOOOOOOO!!! Cade anche Zarco!!! Si sta mettendo benissimo per Quartararo anche in ottica Mondiale!

-6 BAGNAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! PAZZESCOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Attacca e supera Zarco! E’ SECONDOOOO!! Ricordiamo che è partito 11°…

-7 SCATENATO BAGNAIA! E’ 3° ed ha già ripreso Zarco!!

-7 Ora Quartararo è solo al comando con 4″1 su Zarco.

-7 PAZZESCOOOOOO!! Scivolata alla curva 5 per Rins! Ha spinto troppo per tenere il passo di Quartararo!

-7 BAGNAIA ATTACCA E SUPERA MIR CON CATTIVERIA!

-8 Impressionanti Quartararo e Rins. Continuano ad abbassare i tempi, 1’39″4! Stanno facendo una gara a parte. Zarco è terzo a 3″2 dalla coppia di testa. 4° Mir a 4″0, 5° Bagnaia a 4″4, 6° Morbidelli a 5″4, 7° Binder a 7″2, 8° Aleix Espargarò a 8″2, 9° Marc Marquez a 8″7.

-9 BAGNAIA E’ QUINTO! Sfrutta la potenza del motore Ducati e si libera di Morbidelli! Ora ha davanti Mir, mentre Zarco è più distante. Ma il podio non è impossibile. Prosegue la gara anonima di Vinales, 14°.

-10 Bagnaia sta attaccando Morbidelli per il quinto posto.

-10 NOOOOO!! Valentino Rossi è caduto! Che peccato, aveva rimontato fino all’undicesima posizione e stava girando con un buon passo!

-11 Rins non molla, Quartararo non riesce a prendere il largo. E’ ormai un duello per la vittoria.

-11 Zarco, dopo un momento di difficoltà, ha ripreso a spingere forte. Il francese svernicia Mir in rettilineo e si prende la terza posizione.

-12 Quartararo prova ad allungare, mezzo secondo su Rins! 3° Mir a 2 secondi, seguito da Zarco. 5° Morbidelli a 3″2, 6° Bagnaia a 3″5. 9° Marc Marquez a 6″4, 11° Valentino Rossi che ha superato il fratello Luca Marini.

-13 Rossi ha ripreso Marini. Sarà strano per lui dover attaccare il fratello.

-13 BAGNAIA METTE IL PODIO NEL MIRINO! I primi due, ovvero Quartararo e Rins, sono andati via. Ma il pilota italiano della Ducati è molto vicino a Morbidelli, Zarco e Mir, che lo precedono in classifica.

-14 Ora è buono il passo di Valentino Rossi, solo qualche decimo più lento rispetto a Quartararo. Attenzione alla rimonta del Dottore.

-14 TORO ROSSO! Francesco Bagnaia si sbarazza di Binder (Ktm) ed è sesto! Adesso sta andando a riprendere rapidamente Morbidelli!

-14 Vibra molto la Yamaha di Quartararo in accelerazione.

-14 Valentino Rossi si trova ad 8 decimi dal fratello Luca Marini. Non trova lo spunto per provare il sorpasso.

-15 Rins reagisce e si riporta sotto a Quartararo, mentre fanno più fatica Mir e Zarco. Morbidelli ha perso contatto, è 5° a 2″2 dalla vetta.

-15 La sensazione è che Bagnaia possa giocarsela per la top5, ma il podio ormai è troppo distante.

-16 Un’insolita situazione tra fratelli. Marc Marquez è 9° davanti ad Alex Marquez; Luca Marini 11° davanti a Valentino Rossi.

-16 1’39″999 per Quartararo, giro veloce. Guadagna subito 4 decimi su Rins! il francese vuole provare ad andare via!

-17 MOMENTO CHIAVE! Fabio Quartararo sorpassa Rins e si porta al comando della gara! Il francese è partito malissimo, si è ritrovato in sesta posizione, ma è risalito con estrema facilità. Ora potrebbe provare a scappare via.

-18 I primi quattro stanno andando via. Bagnaia prosegue nella sua rimonta ed è settimo dopo il sorpasso ad Aleix Espargarò. Ora l’Aprilia fa fatica.

-18 Zarco prova a reagire e tenta il sorpasso su Mir, ma lo spagnolo chiude con una sportellata.

-18 Gara da comparsa assoluta finora per Maverick Vinales: è 18° a 11″ dalla vetta. Evidentemente qualcosa non funziona sulla Yamaha dello spagnolo.

-19 La situazione: Rins in testa davanti a Quartararo e Mir. 4° Zarco, in netto calo. 5° Morbidelli a 1″6 dalla vetta, il romano ha scavalcato Aleix Espargarò. 7° Binder, 8° Bagnaia che ha scavalcato Marquez. 12° Valentino Rossi, 14° Bastianini. 16° Savadori.

-19 Caduta per Oliveira con la KTM. Il Portogallo perde il proprio pilota di punta.

-20 RIMONTA VALENTINO ROSSI! E’ 12° e ora trova dinanzi a sé il fratello Luca Marini!

-20 Grandissima gara per ora per Aleix Espargarò, quinto con l’Aprilia ed incollato ai primi!

-20 SCIVOLATA PER MILLER! Momento nero per la Ducati. L’australiano era sesto.

-20 Si profila una lotta a tre per la vittoria tra Rins, Quartararo e Mir.

-21 Niente da fare, Zarco viene passato sia da Rins sia da Quartararo. La Ducati fa troppa fatica in curva rispetto a Suzuki e Yamaha.

-21 MA LA DUCATI HA UN MOTORE ASSURDO! Zarco sfrutta il rettilineo e restituisce il sorpasso a Rins! Il francese è di nuovo in testa.

-22 RINS SUPERA ZARCO! Lo spagnolo prende la vetta con la Suzuki. Il sorpasso è avvenuto nel misto, la moto giapponese ne ha di più in percorrenza.

-22 Marquez continua a precipitare in classifica, ora è 9°. Fatica Bagnaia, che resta 11°.

-22 Scatenato Quartararo: attacca e supera all’interno Mir. Il francese è terzo.

-22 Valentino Rossi risale, sorpassa Bastianini ed entra in zona punti: è 15°.

-23 Rins attacca Zarco, il francese della Ducati Pramac per ora chiude la porta. Ma le Suzuki ne hanno di più.

-23 Media all’anteriore e hard al posteriore per Quartararo, Valentino Rossi, Morbidelli

-23 Zarco, Rins, Mir, Miller, Marquez e Bagnaia montano una coppia di gomme medie.

-24 Bagnaia supera Oliveira ed è 11°, tuttavia è partito troppo male per poter sperare nel podio.

-24 Marquez è in evidente difficoltà. Viene superato anche da Miller ed è 6°. Ora è tallonato da Aleix Espargarò con l’Aprilia.

-24 Quartararo riviene su fortissimo. In poche curve si sbarazza prima di Miller e poi di Marquez.

-24 Attenzione alle Suzuki. Rins e Mir sono alle spalle del leader Miller.

-25 giri alla fine. Zarco al comando davanti a Rins e ad uno stratosferico Marquez! 6° Quartararo, partito malissimo, 7° Morbidelli. 12° Bagnaia, 17° Rossi, 18° Bastianini.

SEMAFORO VERDE! INIZIATA LA GARA!

14.00 I piloti si schierano sulla griglia di partenza. Ci siamo…

13.59 Ricordiamo che saranno 25 i giri da percorrere. Splende il sole a Portimao, 25° la temperatura dell’aria.

13.58 Inizia il giro di ricognizione!

13.57 La classifica del Mondiale di MotoGP vede Zarco al comando con 40 punti, seguito a 36 da Quartararo e Vinales, mentre Bagnaia è quarto a 26. C’è aria di sorpasso in vetta…

13.56 E’ assente invece lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) dopo la brutta caduta di ieri in FP3. Sarà operato.

13.55 Grande occasione per il rookie Luca Marini: il fratello di Valentino Rossi scatterà dalla ottava posizione ed ama molto la pista di Portimao.

13.53 L’arrivo sulla griglia di Fabio Quartararo, il grande favorito di oggi.

13.52 Risuona l’inno nazionale portoghese.

13.51 Su questo tracciato il degrado degli pneumatici è piuttosto limitato.

13.50 La gomma più gettonata potrebbe essere la media, anche se Quartararo ha ben figurato nel warm-up con una dura al posteriore.

13.48 Dopo quanto accaduto ieri in qualifica, Francesco Bagnaia coltiva una grandissima voglia di rivincita. Dovrà partire bene e poi scatenarsi in una rimonta rabbiosa. Non sarà semplice, ma il podio non è fuori portata.

13.47 Nel warm-up di questa mattina il passo migliore è stato di Fabio Quartararo, ma Bagnaia e Morbidelli hanno viaggiato a pochi millesimi dal francese. Bene anche Mir, la Suzuki fa paura nella parte finale della gara.

13.46 Ecco l’uomo più atteso di oggi: Marc Marquez.

13.43 In questo momento viene osservato in contemporanea a Portimao e Imola (dove si svolge il GP di Emilia-Romagna di F1) un minuto di raccoglimento in ricordo dello sfortunato Fausto Gresini.

13.43 Saranno 25 i giri da percorrere in gara.

13.38 Valentino Rossi esce ora dai box per andare a posizionarsi sulla griglia di partenza. Il Dottore scatterà dalla 17ma casella e proverà quantomeno ad agguantare la zona punti, anche se l’obiettivo (non semplice) resta la top10.

13.37 Marc Marquez torna in gara dopo 265 giorni. Cosa dobbiamo aspettarci dallo spagnolo? Di sicuro è ben lontano dalla forma migliore, come ha ammesso lui stesso ieri: “Mi sento stanco, ma i dottori me lo avevano detto. Mi manca forza, ci vorrà tempo. C’è una remota possibilità che possa anche ritirarmi durante la gara“.

13.33 La griglia di partenza della gara di oggi:

PRIMA FILA

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’38.862 5 7 334.3

2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’38.951 7 7 0.089 0.089 334.3

3 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI Q2 1’38.991 5 6 0.129 0.040 345.0

SECONDA FILA

4 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’39.061 6 8 0.199 0.070 341.7

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q2 1’39.103 7 7 0.241 0.042 328.2

6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’39.121 2 3 0.259 0.018 332.3

TERZA FILA

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q2 1’39.169 7 7 0.307 0.048 337.5

8 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI Q2 1’39.386 6 8 0.524 0.217 337.5

9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’39.398 3 8 0.536 0.012 330.2

QUARTA FILA

10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’39.445 6 6 0.583 0.047 330.2

11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’39.482 6 8 0.620 0.037 339.6

12 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’39.807 2 7 0.945 0.325 331.2

QUINTA FILA

13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA Q1 1’39.530 3 8 (*) 0.277 337.5

14 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA Q1 1’39.710 7 8 (*) 0.457 0.180 334.3

15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’39.776 7 8 (*) 0.523 0.066 336.4

SESTA FILA

16 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI Q1 1’39.855 3 8 (*) 0.602 0.079 338.5

17 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q1 1’39.943 3 8 (*) 0.690 0.088 334.3

18 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’40.202 8 8 (*) 0.949 0.259 336.4

SETTIMA FILA

19 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’40.408 7 8 (*) 1.155 0.206 336.4

20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’40.444 2 8 (*) 1.191 0.036 336.4

21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA FP2 1’40.611 0.745

*Eliminati in Q1

13.30 Nessun pilota ha mai vinto in tre classi differenti. Un quartetto si è invece imposto in due diverse categorie. Lo compongono Toni Elias (2003, 2004 in 250cc; 2006 in MotoGP); Alvaro Bautista (2006 in 125cc; 2007, 2008 in 250cc); Marc Marquez (2010 in 125cc e 2012 in Moto2) e Casey Stoner (2005 in 250cc, 2012 in MotoGP).

13.23 A proposito di costruttori, tra Jarama ed Estoril le due principali Case giapponesi hanno instaurato un autentico duopolio. Honda e Yamaha si sono spartite equamente i successi, raccogliendone 7 a testa! La Casa dei tre diapason detiene però il primato di affermazioni consecutive, avendone raccolte 4 di fila tra il 2007 e il 2010. Invece, a Portimao, l’unica vittoria è stata raccolta dalla Ktm.

13.20 Come si può facilmente evincere, sono solo due i centauri impostisi in più di un’occasione. Valentino Rossi è però l’unico in grado di primeggiare su due moto diverse. Il quarantunenne di Tavullia ha vinto tre volte sulla Honda e due sulla Yamaha.

13.18 La classifica dei piloti più vincenti della storia in 500/MotoGP nel GP del Portogallo.

5 – ROSSI Valentino [ITA] (2001, 2002, 2003, 2004, 2007)

3 – LORENZO Jorge [SPA] (2008, 2009, 2010)

1 – LAWSON Eddie [USA] (1987)

1 – McCOY Garry [AUS] (2000)

1 – BARROS Alex [BRA] (2005)

1 – ELIAS Toni [SPA] (2006)

1 – PEDROSA Dani [SPA] (2011)

1 – STONER Casey [AUS] (2012)

1 – OLIVEIRA Miguel [POR] (2020)

13.15 La classe regina affronta la sua 16ma edizione del Gran Premio di Portogallo. Il pilota più vincente in assoluto è Valentino Rossi, il quale si è imposto in ben 5 occasioni (2001, 2002, 2003, 2004, 2007). Il Dottore detiene quindi anche il primato di affermazioni consecutive (quattro, tutte all’inizio del XXI secolo). Solamente un altro centauro in attività ha già trionfato nel GP lusitano. Si tratta del padrone di casa Miguel Oliveira, trionfatore nel 2020.

13.12 Curiosamente la prima edizione del Gran Premio del Portogallo andò in scena alle porte di… Madrid! Correva l’anno 1987 e si utilizzò tale denominazione per consentire all’autodromo spagnolo di Jarama di ospitare un GP e affiancarsi all’impianto di Jerez de la Frontera. Fu un episodio isolato e il primo appuntamento portoghese vero e proprio si disputò nel 2000, stavolta ospitato dalla pista dell’Estoril, rimasta in calendario per 13 stagioni consecutive, ovvero sino al 2012. Il ritorno, quasi casuale, è avvenuto nel 2020 e ha permesso di apprezzare la bellezza dell’autodromo di Portimao, che quindi potremo ammirare nuovamente a distanza di pochi mesi.

13.09 Si torna nell’autodromo di Portimao a soli cinque mesi dall’unica gara ivi disputata. Non va dimenticato come nel 2020 l’appuntamento lusitano sia stato inserito in calendario solo durante l’estate, allo scopo di “contenere i danni” relativi alle cancellazioni causate dalla pandemia di Covid-19. Dunque, nonostante otto anni di oblio, le coste dell’Oceano Atlantico saranno palcoscenico iridato per la seconda stagione consecutiva.

13.07 La gara scatterà alle 14.00.

13.05 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP del Portogallo 2021 di MotoGP!

LA CRONACA DEL WARM-UP

RISULTATI E CLASSIFICA WARM-UP MOTOGP

Grazie per averci seguito, l'appuntamento è per le 14.00 con la gara del GP del Portogallo di MotoGP.

10.57 Niente da fare per Valentino Rossi, che proprio non riesce ad uscire dal labirinto in cui è piombato. Con gomme medie ha girato costantemente sopra il secondo di distacco rispetto ai migliori, sovente anche un secondo e mezzo. Così è difficile pensare di recuperare fino alla top10. L’obiettivo per la gara resta entrare in zona punti.

10.55 Nel warm-up, al di là della classifica dei tempi, conta valutare le simulazioni di passo gara. In questo senso il migliore si è rivelato Fabio Quartararo: il francese della Yamaha sarà l’uomo da battere. Vicinissimi al transalpino Bagnaia, Morbidelli e Mir, più altalenanti Zarco e Miller, mentre ha fatto fatica Rins in questa sessione.

10.53 7° Zarco, 8° Vinales, 9° Binder, 10° Petrucci, 12° Rins, 15° Bastianini, 16° Marini, 18° Valentino Rossi a 1″446, 20° Savadori.

10.51 Miller (Ducati) chiude davanti a tutti il warm-up. 2° Quartararo a 0.080, 3° Mir a 0.100, 4° Aleix Espargarò a 0.150, 5° Morbidelli a 0.157, 6° Bagnaia a 0.191.

10.50 1’39″721 per Miller, l’australiano si prende la vetta in extremis. Tuttavia è stato molto altalenante come passo con le gomme soft.

10.50 Quartararo non ci sta e si riprende la testa in 1’39″801.

10.49 Ecco la Suzuki che, come di consueto, emerge alla distanza. Mir sale in vetta in 1’39″821, 10 millesimi meglio di Quartararo.

10.48 Marc Marquez è 18° a 1″4. Fa scivolare Rossi in 19ma piazza.

10.48 1’39″838 per Morbidelli, sale in terza posizione.

10.47 Convincente anche il passo di Bagnaia, che gira intorno all’1’40″1.

10.46 I tempi di Valentino Rossi si stanno alzando ulteriormente.

10.45 Il passo di Morbidelli non è affatto male, non così dissimile da quello di Quartararo.

10.44 Marquez entra in pista a poco più di sei minuti dal termine del warm-up. Gomme medie per l’iberico.

10.43 Valentino Rossi è 17° a 1″608 da Quartararo. Il Dottore non riesce a risolvere i problemi.

10.42 Quartararo è un martello. Torna davanti in 1’39″831, seguito da Espargarò a 0.040. A seguire Mir, Bagnaia, Morbidelli, Zarco e Binder.

10.41 Il dirigente Davide Tardozzi fa sapere che la Ducati utilizzerà al 99% gomme medie per la gara. Verità o tattica per depistare gli avversari?

10.40 Scatenato Aleix Espargarò con la Aprilia. Torna davanti in 1’40″081.

10.39 Valentino Rossi gira circa 1″2-1″5 più lento sul passo rispetto ai migliori.

10.38 Gran passo per Quartararo. Ha già trovato il feeling con la hard al posteriore. E’ in testa in 1’40″111. 2° Aleix Espargarò a 0.082, 3° Mir a 0.099, 4° Bagnaia.

10.37 Marc Marquez, come previsto, non è ancora sceso in pista. Vuole risparmiare le forze per la gara.

10.36 Quartararo sale in seconda piazza a 60 millesimi dalla vetta.

10.35 Aleix Espargarò (Aprilia) sale in vetta in 1’40″281, seguito da Mir a 0.241. 5° Bagnaia, 6° Petrucci, 7° Morbidelli, 11° Bastianini, 12° Valentino Rossi, 13° Savadori, 14° Marini.

10.34 1’40″849, Miller in testa con la Ducati. 2° Bagnaia a 0.321, 3° Mir a quattro decimi.

10.33 Soluzioni dunque molto differenti tra un pilota e l’altro. Gli unici a montare la gomma dura al posteriore sono Quartararo e Petrucci. Tutti gli altri alternano medie o morbide.

10.32 Due medie per Morbidelli, doppia soft per Marini e Rins.

10.31 Doppia media per Valentino Rossi e Vinales, media all’anteriore e hard al posteriore per Quartararo.

10.30 Coppia di gomme soft per Zarco e Miller. Due medie per Bagnaia.

10.30 INIZIATO IL WARM-UP!

10.26 Quattro minuti al via del warm-up. A differenza di quanto accaduto a Losail, si tratterà di un turno molto importante, perché consentirà di prendere la decisione finale sulle gomme da utilizzare in gara.

10.22 E’ difficile capire chi possa vincere la gara di oggi. Uno dei principali indiziati è lo spagnolo Alex Rins, secondo sulla griglia di partenza. Sappiamo che la Suzuki è in grado di eccellere nel finale, perché riesce a degradare le gomme meno delle altre moto.

10.19 Valentino Rossi ieri è stato molto onesto: “Vado meglio rispetto al 2020, ma non basta per stare con i primi. E’ difficile, cosa vi devo dire?“.

10.16 Sappiamo tutti ormai cosa è accaduto ieri a Francesco Bagnaia. Aveva dominato le qualifiche, ma due bandiere gialle lo hanno relegato incolpevolmente in undicesima posizione. Oggi cercherà una rimonta furibonda. La partenza sarà determinante: occhio perché il podio non è impossibile…

10.13 La griglia di partenza della gara di oggi di MotoGP a Portimao:

PRIMA FILA

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’38.862 5 7 334.3

2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’38.951 7 7 0.089 0.089 334.3

3 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI Q2 1’38.991 5 6 0.129 0.040 345.0

SECONDA FILA

4 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’39.061 6 8 0.199 0.070 341.7

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q2 1’39.103 7 7 0.241 0.042 328.2

6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’39.121 2 3 0.259 0.018 332.3

TERZA FILA

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q2 1’39.169 7 7 0.307 0.048 337.5

8 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI Q2 1’39.386 6 8 0.524 0.217 337.5

9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’39.398 3 8 0.536 0.012 330.2

QUARTA FILA

10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’39.445 6 6 0.583 0.047 330.2

11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’39.482 6 8 0.620 0.037 339.6

12 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’39.807 2 7 0.945 0.325 331.2

QUINTA FILA

13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA Q1 1’39.530 3 8 (*) 0.277 337.5

14 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA Q1 1’39.710 7 8 (*) 0.457 0.180 334.3

15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’39.776 7 8 (*) 0.523 0.066 336.4

SESTA FILA

16 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI Q1 1’39.855 3 8 (*) 0.602 0.079 338.5

17 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q1 1’39.943 3 8 (*) 0.690 0.088 334.3

18 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’40.202 8 8 (*) 0.949 0.259 336.4

SETTIMA FILA

19 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’40.408 7 8 (*) 1.155 0.206 336.4

20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’40.444 2 8 (*) 1.191 0.036 336.4

21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA FP2 1’40.611 0.745

*Eliminati in Q1

10.10 Marc Marquez è appena uscito dalla clinica mobile, dove ha ricevuto l’ultimo trattamento a spalla e braccio destro prima del warm-up. L’iberico, come già annunciato ieri, girerà molto poco in quest’ultima sessione, di modo da preservarsi in vista della gara.

10.08 Marc Marquez a SkySport: “Sono un po’ stanco, ma è mattina. Adesso facciamo qualche giro nel warm-up e penso che la gara la farò bene“.

10.05 L’ultima sessione prima della gara scatterà alle 10.30 e durerà 20 minuti.

10.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del warm-up del GP del Portogallo di MotoGP.

Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport.

16.05 La classifica della Q2:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 334.3 1’38.862

2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.3 1’38.951 0.089 / 0.089

3 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 345.0 1’38.991 0.129 / 0.040

4 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 341.7 1’39.061 0.199 / 0.070

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 328.2 1’39.103 0.241 / 0.042

6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 332.3 1’39.121 0.259 / 0.018

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 337.5 1’39.169 0.307 / 0.048

8 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 337.5 1’39.386 0.524 / 0.217

9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.2 1’39.398 0.536 / 0.012

10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 330.2 1’39.445 0.583 / 0.047

11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 339.6 1’39.482 0.620 / 0.037

12 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 331.2 1’39.807

16.05 La classifica della Q1:

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 334.3 1’39.253

2 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.2 1’39.302 0.049 / 0.049

3 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 337.5 1’39.530 0.277 / 0.228

4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 334.3 1’39.710 0.457 / 0.180

5 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 336.4 1’39.776 0.523 / 0.066

6 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 338.5 1’39.855 0.602 / 0.079

7 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 334.3 1’39.943 0.690 / 0.088

8 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 336.4 1’40.202 0.949 / 0.259

9 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 336.4 1’40.408 1.155 / 0.206

10 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.4 1’40.444 1.191 / 0.036

30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 0.945 / 0.325

16.04 Ecco il momento in cui Bagnaia si è ritrovato la bandiera gialla davanti in curva 9. Dura lex, sed lex. Dura legge, ma è legge.

This is why @PeccoBagnaia‘s pole time was deleted! ❌ Yellow flags were out due to a crash for home favourite @_moliveira88! ⚠️#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/bNSezjLMyR — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 17, 2021

16.03 Miglior qualifica della carriera per Luca Marini, ottimo ottavo. Il fratello Valentino Rossi era stato eliminato in Q1 e domani partirà 17°.

16.02 Desaparecido Vinales, addirittura 12° e ultimo nella Q2: è la costanza che manca storicamente allo spagnolo per vincere un Mondiale. Lo spagnolo recrimina per un tempo che gli è stato annullato per aver oltrepassato il track-limit.

16.01 Attenzione a Rins: la Suzuki di solito fatica in qualifica, invece lo spagnolo è addirittura secondo. Domani sarà l’uomo da battere? Si prevede comunque una gara molto equilibrata.

16.00 La commissione gara fa sapere che la bandiera gialla è stata esposta in curva 9 e Francesco Bagnaia non ha rallentato.

15.59 Il miglior italiano è dunque Franco Morbidelli, quinto. Applausi per Marc Marquez, sesto nonostante un braccio destro ed una spalla visibilmente doloranti.

15.58 Il fine settimana di Francesco Bagnaia è compromesso. Aveva dominato le qualifiche, invece partirà 11°. I due suoi migliori tempi sono stati vanificati dalle bandiere gialle esposte per le cadute di Zarco e Oliveira. Non è colpa sua, è solo sfortuna.

15.55 Dunque pole per Quartararo in 1’38″862. 2° Rins a 0.089, 3° Zarco a 0.129. Seguono Miller, Morbidelli, Marc Marquez, Aleix Espargarò, Marini, Mir, Oliveira, Bagnaia e vinales.

15.54 Davvero sfortunatissimo Bagnaia: gli sono stati cancellati due giri in questa Q2, uno per la caduta di Zarco ed uno per quella di Oliveira. Aveva dominato. Bandiera gialla sciagurata.

15.53 Ecco cosa è successo. Oliveira (Ktm) è scivolato nel corso del suo ultimo tentativo. Sono state esposte le bandiere gialle. Bagnaia arrivava poco distante, non ha rallentato e per questo gli è stato cancellato il tempo.

15.52 NOOOOOO!!! Beffa incredibileeeeeeeeeeeeeeee!!! Cancellato il tempo a Bagnaia. Fa malissimo.

15.51 Rins arpiona le prima fila con la Suzuki! E’ 3° a 0.457 da un entusiasmante Bagnaia! 6° Morbidelli, 7° Marquez, 9° Marini.

15.49 BAGNAIAAAAAAAAAAAAAA!!! CHE BOLIDEEEEEEEEEEEEEE!!! 1’38″494, TEMPO ALLUCINANTEEEEEEEEEE!!! Giro da urlooooooo!!! Rifila 0.368 a Quartararo, ma non è ancora finita!

15.49 MARQUEZ TERZO, ASSURDO! Che campione!

15.48 Sale Bagnaia, ma non abbastanza. 8°. Pazzesco giro di Marini, è quarto!

15.47 Miller è secondo a 0.199 dal francese.

15.47 Si migliora Quartararo. 1’38″862.

15.46 Quartararo si migliora di 23 millesimi al primo intermedio.

15.46 Torna in pista Marquez a 4 minuti dal termine.

15.45 La caduta di Zarco ha rovinato il primo tentativo di Bagnaia e Marini a causa delle bandiere gialle.

15.45 Quartararo al comando, seguono Morbidelli, Mir, Aleix Espargarò, Miller, Zarco, Vinales, Oliveira, Rins, Bagnaia, Marini.

15.44 Marquez continua a massaggiarsi il braccio ai box, evidentemente sente fastidio.

15.43 NOOOOO!! Cancellato il tempo di Bagnaia che non ha rallentato in regime di bandiere gialle dopo la caduta di Zarco!

15.42 Morbidelli terzo a 0.152 da Quartararo.

15.41 Bagnaia perde tanto nell’ultimo settore ed è 2° a 0.117 da Quartararo. 3° Mir con la Suzuki a 0.370. 4° A. Espargarò, 5° Vinales, 6° Miller, 7° Zarco, 8° Marini, 9° Morbidelli.

15.40 Cade Zarco che stava volando!

15.39 Subito davanti Quartararo in 1’39″028. 2° Aleix Espargarò con l’Aprilia a 0.424.

15.38 Marquez effettuerà un solo tentativo. Non vuole sforzare troppo la spalla. Dopo la Q1 si teneva il braccio destro, come se fosse intorpidito.

15.36 Gomme soft per Miller e Rins. Tutti gli altri montano media all’anteriore e soft al posteriore.

15.36 Marquez si toglie il casco, per il momento non scende in pista.

15.35 INIZIATA LA Q2! 15 minuti per definire la griglia di partenza del GP del Portogallo!

15.33 Favoriti per la pole Bagnaia, Quartararo e Zarco. Ma occhio anche a Miller, Vinales, Morbidelli. Difficile che Marquez possa spingersi oltre la seconda fila, ma mai dire mai…

15.32 La Q2 scatterà alle 15.35 e durerà 15 minuti.

15.30 Per Valentino Rossi è notte fonda. Domani partirà 17° e l’obiettivo sarà quello di andare in zona punti. Non è semplice andare avanti in questo modo per un nove volte campione del mondo.

15.29 Marc Marquez non sarà al 100%, forse nemmeno al 70. Eppure è sempre Marc Marquez, uno dei migliori piloti di tutti i tempi.

15.27: Di seguito la classifica della Q1:

1 93 M. MARQUEZ 1:39.253 2 36 J. MIR +0.049 3 73 A. MARQUEZ +0.277 4 44 P. ESPARGARO +0.457 5 33 B. BINDER +0.523 6 23 E. BASTIANINI +0.602 7 46 V. ROSSI +0.690 8 9 D. PETRUCCI +0.949 9 27 I. LECUONA +1.155 10 32 L. SAVADORI +1.191

15.25: Marc Marquez non migliora il suo crono (1’39″412), ma gli basta l’1’39″253 per passare in Q2 a precedere di 49 millesimi Mir, altro qualificato. Valentino Rossi conclude in settima posizione e quindi partirà 17° domani.

15.23: 1’39″302 per Mir che si porta 0″049 da Marc Marquez, mentre Alex Marquez è terzo in questa Q1 a 0″277. Valentino Rossi è sempre settimo a 0″690 dal crono di Marc Marquez.

15.20: Piloti in pista per il 2° run di questa Q1, funzionale alla qualificazione in Q2.

15.18: I piloti rientrano i box per prepararsi per il 2° run.

15.16: Eccolo qui! Marc Marquez fa il miglior tempo cin 1’39″253 con 146 millesimi di vantaggio su Mir e 0″277 sul fratello Alex. Valentino Rossi è settimo a 0″690.

15.14: Joan Mir si porta in vetta con il crono di 1’39″917 a precedere di 83 millesimi Pol Espargaro e 357 Valentino Rossi. Marc Marquez si prende un altro giro per lanciarsi.

15.12: Marc Marquez, Mir e Valentino Rossi cercheranno l’accesso alla Q2. Servirà centrare le prime due posizioni della Q1.

15.10: Via alla Q1!

15.08: Non ci sarà Nakagami in queste qualifiche per i postumi della caduta di ieri.

15.05: Fabio Quartararo si conferma super veloce sulla Yamaha. Il francese, sciorinando un passo costante sull’1’39″alto con una hard sul posteriore ha preceduto di 0″268 il portoghese Oliveira (KTM) e il francese della Ducati Pramac Zarco di 0″285. Bagnaia è quinto a 0″323 con la Ducati davanti a Morbidelli 0″336. Marc Marquez chiude la top-10 a 0″409 dal vertice, mentre Valentino Rossi è 15° a 0″831.

15.01: Di seguito i tempi aggiornati:

1 20 F. QUARTARARO 1:39.788 2 88 M. OLIVEIRA +0.268 3 5 J. ZARCO +0.285 4 12 M. VIÑALES +0.287 5 63 F. BAGNAIA +0.323 6 21 F. MORBIDELLI +0.336 7 73 A. MARQUEZ +0.380 8 43 J. MILLER +0.385 9 93 M. MARQUEZ +0.409 10 36 J. MIR +0.432

15.00: BANDIERA SCACCHI!!!!

14.58: Caduta in curva-8 per Marini, fortunatamente senza conseguenze.

14.57: Si abbassano i tempi per Bagnaia che si porta 0″323 (quarto) dalla vetta, davanti a Morbidelli 5° (+0″336).

14.54: 1’39″846 per Quartararo che sta lavorando con media/dura e un margine di 0″210 su Oliveira e 0″227 su Zarco. Risale la china Marc Marquez che ora è quinto e continua a migliorare con gomme usate. Bagnaia è ottavo a 0″418 a precedere Morbidelli e Binder. Valentino Rossi 13° a 0″773.

14.52: Maverick Vinales scala la classifica e si porta in quinta posizione a 0″307 dal team-mate Quartararo.

14.50: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 20 F. QUARTARARO 1:39.896 2 88 M. OLIVEIRA +0.160 3 5 J. ZARCO +0.274 4 43 J. MILLER +0.277 5 12 M. VIÑALES +0.307 6 36 J. MIR +0.324 7 33 B. BINDER +0.408 8 21 F. MORBIDELLI +0.496 9 63 F. BAGNAIA +0.535 10 44 P. ESPARGARO +0.619

14.47: Quartararo si conferma davanti con il crono di 1’39″896 a precedere di 0″160 Oliveira e di 0″274 Oliveira e di 0″274 di Zarco. Ottavo Morbidelli (+0″496) davanti a Bagnaia 9° (+0″535). Valentino Rossi 11° a 0″723, Marc Marquez 13° a 0″753.

14.45: Rovinosa caduta in curva-15 per Pol Espargaro e sofferente lo spagnolo della Honda che sbattuto violentemente la parte sinistra del corpo. Non ci dovrebbero però essere problemi.

14.44: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 20 F. QUARTARARO 1:39.896 2 88 M. OLIVEIRA +0.160 3 5 J. ZARCO +0.274 4 43 J. MILLER +0.277 5 12 M. VIÑALES +0.407 6 33 B. BINDER +0.408 7 21 F. MORBIDELLI +0.496 8 63 F. BAGNAIA +0.535 9 36 J. MIR +0.605 10 44 P. ESPARGARO +0.619

14.42: Quartararo impressionante con un altro giro sotto l’1’40”, mentre Morbidelli si porta in quinta posizione a 0″596 con una coppia di medie. Marc Marquez è decmo a 0″753, Valentino Rossi 17° a 1″265 con una coppia hard/medium.

14.40: Nel frattempo rischio in curva-14 per Marc Marquez che rischia la caduta, riuscendosi a salvare alla sua maniera.

14.38: Fabio Quartararo ottiene il miglior tempo di 1’39″896 con una coppia di medie a precedere Zarco di 0″274 e Oliveira di 0″493. Quarto Bagnaia a 0″535, Marc Marquez 8° a 0″753, Morbidelli 9° e Valentino Rossi 17° a 1″265.

14.36: Quartararo si porta in vetta con il crono di 1’40″080 a precedere di 299 millesimi Oliveira e di 407 Zarco. Marc Marquez è quarto a 0″569, Franco Morbidelli è settimo a 0″993 e Valentino Rossi 11° a 1″231.

14.34: Il portoghese Miguel Oliveira ottiene il best time in 1’41″296 a precedere di 218 millesimi Vinales e di 393 Marc Marquez. Siamo solo all’inizio…

14.32: Sulla pista tutti i piloti e occhio al cronometro per vedere cosa sapranno fare i piloti in questa simulazione del passo gara.

14.30: VIA ALLA FP4! Un turno importante per provare il passo gara.

14.27: Importante, dunque, la FP4 per verificare la consistenza di tutti i pacchetti a disposizione dei piloti.

14.24: Stesso discorso per Valentino Rossi e Marc Marquez: il “Dottore” ha siglato il 14° tempo a 0″868, manifestando ancora dei problemi soprattutto nell’ultimo settore del circuito, mentre l’asso nativo di Cervera si è classificato immediatamente alle spalle di Valentino (15° a 0″901 dalla vetta), facendo capire di non essere al top della condizione in un contesto meno “anomalo” di quello di ieri.

14.21: Fuori dalla Q2 dalle qualifiche dunque il campione del mondo 2020 Joan Mir che, in sella alla Suzuki, non è andato oltre il 12° crono di questa sessione a 0″774 dalla vetta.

14.18: A completare il roster della top-10 e dei qualificati alla Q2 troviamo la Ducati Pramac del leader del campionato Johann Zarco a 0″184, la Suzuki dello spagnolo Alex Rins a 0″284, la Ducati Factory dell’australiano Jack Miller (+0″301), l’altra Rossa dello Sky VR46 Avintia di un grande Luca Marini (+0″556), in grande feeling con questa pista, l’Aprilia dell’iberico Aleix Espargaró (+0″646), la KTM del portoghese Miguel Oliveira (+0″663) e la Yamaha Factory dello spagnolo Maverick Vinales (+0″698).

14.15: Per Martin una frattura al metacarpo del pollice destro, ancora da confermare la frattura al malleolo.

14.12: Portato al centro medico in ambulanza, si temono fratture agli arti inferiori per il talentuoso centauro iberico. Per via del crash, la sessione è stata sospesa per una decina di minuti per permettere l’intervento dei commissari sul tracciato.

14.09: Una FP3 condizionata dal brutto incidente dello spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) a 4′ circa dal termine. L’iberico ha perso il controllo della Rossa in curva-7 e l’impatto è stato molto forte.

14.06: Una grande dimostrazione di forza da parte di Quartararo, trionfatore nel GP di Doha, apparso decisamente in feeling con la sua M1 su questo tracciato. Tuttavia, sono ottime anche le indicazioni per Morbidelli e Bagnaia che si candidano a un ruolo di primattori in questo weekend lusitano.

14.03: Un super Fabio Quartararo è stato il più veloce delle prove libere 3: il pilota della Yamaha Factory ha fermato i cronometri sul tempo di 1’39″044, a precedere Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) di 0″051 e Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Factory) di 0″073.

14.00: Attenzione anche al catalano Pol Espargarò (Honda) ed al padrone di casa Miguel Oliveira, detentore del record del tracciato grazie alla pole che firmò lo scorso novembre in 1.38.892.

13.57: Il pluricampione iberico di Honda, al rientro dopo nove mesi di stop, si appresta a disputare la prima qualifica della stagione e potrebbe essere un’incognita per la Top10.

13.54: Yamaha insegue Bagnaia e le moto italiane con il francese Fabio Quartararo e lo spagnolo Maverick Vinales, mentre c’è interesse di vedere come si comporterà Marc Marquez.

13.51: Francesco Bagnaia insegue il primo posto in Q2, risultato che ha già ottenuto in occasione della prima prova del Mondiale lo scorso 28 marzo.

13.48: Tutto è pronto tra i sali e scendi di Portimao per scoprire la griglia di partenza dell’evento che scatterà domani a partire dalle 14.00.

13.45: Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo, terzo atto della MotoGP 2021.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Portimao, team e piloti dovranno darsi da fare per arrivare pronti alle qualifiche di domani e alla corsa domenicale. Per questo, nulla potrà

Marc Marquez sarà l’osservato speciale. Il campione iberico, dopo nove mesi di lontananza dal mondo delle corse, è tornato in sella alla propria Honda, avendo superato tutti gli accertamenti medici. Il grave infortunio al braccio destro, causato dalla rovinosa caduta del GP di Spagna del 2020, aveva costretto Marc a un lungo periodo di riabilitazione e allo stato attuale delle cose la forma non può essere al 100%. In più, su una pista probante sotto tutti i punti di vista, non sarà affatto semplice per l’iberico riuscire a mettere insieme delle tornate competitive.

L’equilibro dovrebbe regnare sovrano anche a Portimao. La Yamaha ha vinto le prime due gare con Maverick Vinales e Fabio Quartararo a Losail, ma in vetta al campionato c’è la Ducati Pramac del francese Johann Zarco, giunto secondo in entrambe le gare qatariane. Per questo, ora come ora, non c’è un vero e proprio favorito e il rientro di Marquez arricchisce di incertezza il contesto della massima cilindrata.

Valentino Rossi in cerca di una svolta. I primi due appuntamenti iridati hanno riservato poche soddisfazioni al “Dottore”, che ha dovuto fare i conti con i soliti problemi con le gomme. Un aspetto fondamentale per lui, dunque, sarà quello di seguire una strada efficace per mettere a punto la M1 sul suo stile di guida e non perdersi, invece, come è accaduto a Losail. Un aspetto in comune con il team-mate Franco Morbidelli.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP1 alle ore 10.55, mentre la FP2 è prevista alle ore 15.10 italiane. Buon divertimento.

Credit: MotoGP.com Press