Vuelta a España 2018: la guida completa. Le tappe, il percorso, i favoriti e tutte le informazioni sulla Corsa Rossa

La Vuelta a España 2018 si correrà da sabato 25 agosto a domenica 16 settembre: tre settimane di passione, 21 tappe da disputare, oltre 3000 chilometri di sudore e di fatica per i ciclisti che si cimenteranno sulle strade transalpine. La corsa iberica, giunta alla sua 73^ edizione, si preannuncia più spettacolare che mai, caratterizzata da un percorso particolarmente impegnativo e variegato con tante salite e quaranta chilometri a cronometro.

La partenza da Malaga con una cronometro individuale, poi subito ascese impegnative che premieranno gli scalatori. Simon Yates, Nairo Quintana, Miguel Angel Lopez, Alejandro Valverde, Richie Porte e il nostro Fabio Aru sembrano essere i grandi favoriti della vigilia ma sono possibili anche tante sorprese e lo spettacolo non mancherà mai. Ci saranno anche Vincenzo Nibali (in condizioni tutte da valutare) ed Elia Viviani per le volate contro Peter Sagan.

OA Sport vi propone una guida completa sulla Vuelta a España 2018 per sapere davvero tutto sulla corsa iberica: le tappe, il percorso, i favoriti, le analisi sulle stelle, come seguire le gare, il calendario, tutte le analisi sulle varie frazioni e tanto altro ancora.

VUELTA A ESPAÑA 2018: CALENDARIO, REGOLAMENTO, PROGRAMMA E CURIOSITÀ

Tutte le date e gli orari delle 21 tappe: il programma dettagliato

Tutti gli orari di partenza delle 21 tappe

Il regolamento della Vuelta: tutto sugli abbuoni e tempo massimo

Tutte le maglie della Vuelta: dalla rossa alla bianca

LA STARTING LIST, TUTTE LE SQUADRE E I CICLISTI DELLA VUELTA

Tutte le squadre partecipanti e tutti i corridori al via: la starting list completa

Tutte le 22 squadre ai raggi X: capitani, favoriti, gregari, formazioni complete

Il numero di corridori per ogni Nazione: i Paesi più rappresentati

Tutti i favoriti per i bookmakers: le quote per le scommesse

MONTEPREMI E STIPENDI: QUANTI SOLDI GUADAGNANO I CICLISTI

Il montepremi della Vuelta: quanti soldi guadagnano i ciclisti?

Il montepremi a confronto con il Giro d’Italia e il Tour de France: differenze abissali

IL PERCORSO DELLA VUELTA A ESPAÑA 2018: TUTTI I DETTAGLI SULLE 21 TAPPE

Il percorso: tutte le 21 tappe tra salite, cronometro e volate

Il percorso: tutte le 21 tappe e le stellette di difficoltà

L’analisi del percorso: tutte le 21 tappe ai raggi X e le varie difficoltà

Un percorso tremendo: le tappe analizzate una a una

Tutte le tappe chiave: dove potrebbe decidersi la Vuelta?

COME VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2018 IN TV: PALINSESTO E PROGRAMMA

Il palinsesto completo di Eurosport

Tutti gli orari e i programmi delle trasmissioni Eurosport: non c’è diretta in chiaro

Tutti gli appuntamenti: niente Rai, solo Eurosport. Come seguire la corsa

FAVORITI, SCALATORI, VELOCISTI, OUTSIDER E GREGARI

Tutte le grandi stella al via della Vuelta

Tutti i big: chi punterà alla classifica e chi si preparerà per i Mondiali?

Tutti i favoriti: Yates, Lopez, Quintana, Porte

I favoriti a confronto: tra salita e cronometro, punti deboli e punti di forza

Tutti gli outsider per il colpo di mano

Le possibili sorprese della Vuelta di Spagna

FOCUS SUGLI ITALIANI: TUTTI I PARTENTI E LE AMBIZIONI

Tutti gli italiani al via e le loro ambizioni

Fabio Aru per rinascere, una nuova sfida per dimenticare il Giro d’Italia

Fabio Aru, la grande occasione: nessun big ha preparato la corsa come lui

Fabio Aru, il Cavaliere dei Quattro Mori per tornare a volare da comandante

Vincenzo Nibali, la Vuelta per allenarsi? Lo Squalo verso i Mondiali

Come sta Vincenzo Nibali? Alla Vuelta parte l’operazione arcobaleno

Vincenzo Nibali, al via col dorsale numero 1! Il riconoscimento allo Squalo

Vincenzo Nibali senza briglie, può lottare anche per la classifica generale?

Vincenzo Nibali e Fabio Aru nuovamente a confronto

Davide Formolo per la top ten, serve il salto di qualità

Elia Viviani col tricolore per battere Sagan e vincere le volate

LE STELLE DELLA VUELTA A ESPAÑA 2018

Miguel Angel Lopez per sognare in grande, lo scalatore per vincere

Richie Porte, la voglia di riscatto dopo il Tour: il favorito per la maglia rossa?

Simon Yates, a caccia del primo podio in un Grande Giro. Dopo le emozioni in Italia…

Nairo Quintana, il Condor è pronto per volare in alto

Chris Froome e il no alla Vuelta, impossibile difendere il titolo. Relax con la famiglia dopo Giro e Tour

Rigoberto Uran, l’outsider di lusso che può decollare in salita

Mikel Landa, l’assente di lusso dopo l’infortunio a San Sebastian

TUTTE LE TAPPE AI RAGGI X: PERCORSO, ALTIMETRIE, FAVORITI

Prima tappa, Malaga-Malaga (cronometro individuale)

Seconda tappa: Marbella-Caminito del Rey

Terza tappa: Mijas-Alhaurín de la Torre

Quarta tappa: Vélez-Málaga-Alfacar. Sierra de la Alfaguara

Quinta tappa: Granada-Roquetas de Mar

Sesta tappa: Huércal-Overa-San Javier. Mar Menor

Settima tappa: Puerto-Lumbreras-Pozo Alcón

Ottava tappa: Linares-Almadén

Nona tappa: Talavera de la Reina-La Covatilla

Decima tappa: Salamanca-Fermoselle

Undicesima tappa: Mombuey-Ribeira Sacra. Luintra

Dodicesima tappa: Mondoñedo-Faro de Estaca de Bares. Mañón

Tredicesima tappa: Candás. Carreño-Valle de Sabero

Quattordicesima tappa: Cistierna-Les Praeres. Nava

Quindicesima tappa: Ribera de Arriba-Lagos de Covadonga

Sedicesima tappa: Santillana del Mar-Torrelavega

Diciassettesima tappa: Getxo-Balcón de Bizkaia

Diciottesima tappa

Diciannovesima tappa

Ventesima tappa

Ventunesima tappa













