Vuelta a Espana 2018: Fabio Aru per rinascere. Una nuova sfida per dimenticare il Giro d’Italia

La Vuelta a Espana 2018 sarà la grande occasione di riscatto per Fabio Aru. Nella corsa spagnola il cavaliere dei quattro mori vuole rinascere e provare a ripetere l’impresa del 2015 quando conquistò la maglia rossa, nel primo e per ora ancora unico giro vinto in carriera.

La stagione del sardo è stata fin qui da dimenticare. Al Giro d’Italia si era infatti presentato al via con l’ambizione di lottare per il successo e da molti era considerato il rivale numero uno di Chris Froome. La Corsa Rosa è stata però un incubo per il capitano della UAE-Team Emirates, che ha sempre faticato a restare con i migliori, dovendosi poi ritirare nella 19ma tappa dopo aver accumulato oltre 30′ di ritardo in classifica.

Un colpo indubbiamente duro da incassare, con la scelta di prendersi un periodo di pausa per valutare la propria condizione fisica e resettare tutto anche dal punto di vista mentale. Il ritorno al Giro di Vallonia ha dato segnali positivi, tornando a mostrare la determinazione e la voglia di attaccare che lo caratterizzano.

Ora per Aru è il momento quindi di mettersi tutto alle spalle e dare il massimo in questa nuova sfida. La Vuelta a Espana diventa infatti il nuovo obiettivo numero uno del sardo, che potrebbe davvero fare la differenza in un percorso duro con tante salite che ben si adattano alle sue caratteristiche. La concorrenza non mancherà, ma l’Aru dei tempi migliori possiede le qualità per tornare a far sognare tutti i tifosi italiani.

Foto: Valerio Origo