Vuelta a Espana 2018: come vederla in tv? Niente Rai, Aru e Nibali saranno solo a pagamento

Ormai il conto alla rovescia sta per scadere. Da sabato 25 agosto a domenica 16 settembre si correrà la Vuelta a España 2018. La 73ma edizione del grande giro spagnolo vedrà i corridori affrontare un percorso molto duro attraverso 21 tappe per un totale di 3.271 chilometri da percorrere. Lo spettacolo non mancherà visto la presenza di due cronometro individuali, cinque tapponi di alta montagna e ben nove arrivi in saliti complessivi. Assisteremo quindi ad una grande lotta tra i migliori scalatori del mondo per conquistare l’ambita maglia rossa. Che cosa faranno i nostri Vincenzo Nibali e Fabio Aru? Sarà Nairo Quinta a centrare il bersaglio grosso? Quesiti a cui solo la strada potrà rispondere.

La Vuelta a España 2018 verrà trasmessa in diretta tv ed in esclusiva su Eurosport, che offrirà una copertura completa di tutte le tappe anche in diretta streaming su Eurosport Player. Non vi sarà invece la Rai a coprire l’evento. Sarà possibile, inoltre, seguire la corsa a tappe spagnola anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo con tutte le tappe.

TAPPE VUELTA A ESPAÑA 2018

Sabato 25 agosto – Prima tappa: Málaga – Málaga (cronometro individuale) 8 km

Domenica 26 agosto – Seconda tappa: Marbella – Caminito del Rey 163 km

Lunedì 27 agosto – Terza tappa: Mijas – Alhaurín de la Torre 182 km

Martedì 28 agosto – Quarta tappa: Vélez-Málaga – Alfacar. Sierra de la Alfaguara 162 km

Mercoledì 29 agosto – Quinta tappa: Granada – Roquetas de Mar 188 km

Giovedì 30 agosto – Sesta tappa: Huércal-Overa – San Javier. Mar Menor 153 km

Venerdì 31 agosto – Settima tappa: Puerto-Lumbreras – Pozo Alcón 182 km

Sabato 1° settembre – Ottava tappa: Linares – Almadén 195 km

Domenica 2 settembre Nona tappa: Talavera de la Reina – La Covatilla 195 km

Lunedì 3 settembre – Primo giorno di riposo

Martedì 4 settembre – Decima tappa: Salamanca – Fermoselle. Bermillo de Sayago 172.5 km

Mercoledì 5 settembre – Undicesima tappa: Mombuey – Ribeira Sacra. Luintra 208.8 km

Giovedì 6 settembre – Dodicesima tappa: Mondoñedo – Faro de Estaca de Bares. Mañón 177 km

Venerdì 7 settembre – Tredicesima tappa: Candás. Carreño – Valle de Sabero. La Camperona 175 km

Sabato 8 settembre – Quattordicesima tappa: Cistierna – Les Praeres. Nava 167 km

Domenica 9 settembre – Quindicesima tappa: Ribera de Arriba – Lagos de Covadonga 185 km

Lunedì 10 settembre – Secondo giorno di riposo

Martedì 11 settembre – Sedicesima tappa: Santillana del Mar – Torrelavega (cronometro individuale) 32.7 km

Mercoledì 12 settembre – Diciassettesima tappa: Getxo – Balcón de Bizkaia 166 km

Giovedì 13 settembre – Diciottesima tappa: Ejea de los Caballeros – Lleida 180 km

Venerdì 14 settembre – Diciannovesima tappa: Lleida – Andorra. Naturlandia 157 km

Sabato 15 settembre – Ventesima tappa: Escaldes-Engordany – Coll de la Gallina 105.8 km

Domenica 16 settembre – Ventunesima tappa: Alcorcon-Madrid 112 km

Foto: Valerio Origo