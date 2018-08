Vuelta a España 2018, quinta tappa: Granada-Roquetas de Mar. Frazione per attaccanti

Mercoledì 29 agosto, quinta tappa per la Vuelta a España 2018. Partenza da Granada, arrivo dopo 188,7 chilometri in quel di Roquetas de Mar: frazione piuttosto insidiosa. Non dovrebbero muoversi gli uomini di classifica, ma sembra difficile che la giornata si concluda con una volata.

Prima parte di gara con pochissimi metri di pianura: tantissimi saliscendi, con però nessun GPM da affrontare. La prima ascesa di giornata infatti è posta dopo 48 chilometri: Alto de Orgiva, di terza categoria, non uno strappo insuperabile (breve e senza pendenze impossibili). Un altro centinaio di chilometri in falsopiano prima di arrivare al momento decisivo di questa frazione. Al chilometro 151 infatti si approccia l’Alto El Marchal (11 Km al 4.2%), di seconda categoria. Lo scollinamento è posto a 26 chilometri dal traguardo, molti dei quali saranno in discesa: c’è spazio per anticipare il gruppo ed evitare lo sprint, che in ogni caso sarà molto ristretto.

