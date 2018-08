Come sta Vincenzo Nibali? Parte l’operazione Mondiali, la Vuelta per planare sull’arcobaleno

Vincenzo Nibali prosegue nel suo tentativo di recupero e si lancia con grande convinzione verso la Vuelta di Spagna che scatterà il prossimo sabato da Malaga. Manca una settimana dal rientro in gara dello Squalo che è stato costretto a un intervento chirurgico per sistemare la frattura alla decima vertebra toracica e per lasciarsi alle spalle l’infortunio patito al Tour de France, quando sull’Alpe d’Huez cadde per colpa di un tifoso. Quell’incidente ha segnato inevitabilmente la stagione del siciliano che però non ha mollato e ha tentato il tutto per tutto per essere protagonista ai Mondiali: domenica 30 settembre è una data segnata in rosso sul calendario già da diverse stagioni, la prova iridata sul durissimo tracciato di Innsbruck stuzzica la fantasia del capitano della Bahrain Merida da molto tempo, vuole a tutti i costi quella maglia arcobaleno e tutti i suoi sforzi sono mirati a quell’appuntamento.

Enzo ha stretto i denti, è tornato in sella da una settimana, si è allenato con convinzione, è uscito spesso in bicicletta e giorno dopo giorno sembra stare sempre meglio. Qualche dolorino c’è ancora come ha dichiarato in alcune interviste, soprattutto soffre quando resta per diverso tempo nella stessa posizione ma sta facendo capolino l’ottimismo dopo le ore drammatiche vissute alla Grande Boucle. Nibali non si arrende di fronte a nulla e si sta rimettendo in sesto per presentarsi al via di Malaga tra una settimana nel miglior stato possibile: non potrà competere per la classifica generale ma userà la corsa iberica come un allenamento, tre settimane di tappe da vivere singolarmente come se fossero delle classiche, delle uscite prolungate per trovare il giusto colpo di pedale in vista dei Mondiali.

Il percorso della Vuelta è come sempre infarcito di salite ed è dunque perfetto per chi vuole essere protagonista nella gara di un giorno più importane della stagione. L’occasione della vita non può essere mancata: contro la sfortuna, contro tutto e tutti, Vincenzo Nibali vuole fare saltare il banco ai Mondiali, l’operazione è già incominciata e la Vuelta è il trampolino di lancio perfetto per chi vuole volare verso la gloria.