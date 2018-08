Vuelta a España 2018: il numero di corridori partecipanti per nazione. Spagna in testa, Italia seconda con 19 atleti

La Spagna sarà la Nazione più rappresentata alla Vuelta a España 2018 che scatterà sabato 25 agosto da Malaga. I padroni di casa onoreranno la propria corsa a tappe con ben 35 rappresentati, cioè un quinto dell’intero plotone, approfittando anche delle wild card assegnate a squadra iberiche. L’Italia sarà la seconda Nazione come contingente con 19 ragazzi tra cui spiccano Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Elia Viviani. La Francia di Pinot ci insegue a una sola lunghezza (18), il Belgio (18) e l’Olanda (13) sono appena più dietro, va in doppia cifra anche l’Australia di Richie Porte (11). Numeri decisamente inferiori per la Gran Bretagna dei gemelli Simon e Adam Yates, per la Colombia di Nairo Quintana e Rigoberto Uran.

NAZIONI ALLA VUELTA 2018 (TOP 6, DOPPIA CIFRA):

Spagna 35

Italia 19

Francia 18

Belgio 15

Olanda 13

Australia 11

N.B.: Numeri prima della presentazione ufficiale del Team Sky.













Foto: Comunicato stampa Movistar Team – Photo Gomez Sport