Vuelta a España 2018, Simon Yates: “Spero di ottenere risultati più importanti ancora”

La Gran Bretagna chiude il cerchio: tre vittorie in tre grandi giri in un anno, con Simon Yates che trionfa alla Vuelta a España 2018, sfoggiando la sua Maglia Rossa in quel di Madrid. Un risultato eccezionale, il più importante della carriera del corridore della Mitchelton-SCOTT che ha commentato il tutto nel post gara sul sito della sua squadra.

“È fantastico. Non ho parole, è davvero incredibile. Mi piace correre con il mio istinto e spero di continuare a farlo e ottenere risultati più grandi come oggi. Il giorno in cui ho vinto la quattordicesima tappa è stato probabilmente il mio momento preferito dalla gara, alzando le mani al cielo”.













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: strenghtofframeITA / Shutterstock.com