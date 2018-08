Vuelta a España 2018: tutte le 22 squadre partecipanti ai raggi X. Capitani, gregari e cacciatori di tappa

Pochi giorni al via: sabato 25 agosto da Malaga scatterà l’edizione numero 73 della Vuelta a España. Ufficializzata la startlist: andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le squadre con capitani, gregari e cacciatori di tappe.

TEAM SUNWEB

.. WALSCHEID Max

.. GESCHKE Simon

.. HINDLEY Jai

.. FRÖHLINGER Johannes

.. KELDERMAN Wilco

.. STORER Michael

.. TEUNISSEN Mike

.. TUSVELD Martijn

Capitano: Wilco Kelderman

Cacciatori di tappe: Max Walscheid

Ambizioni: dopo il doppio podio di Dumoulin tra Giro e Tour, la Sunweb presenta una squadra indebolita per l’appuntamento spagnolo. Kelderman va a caccia della top-10, Walscheid ci prova in volata.

AG2R LA MONDIALE

.. GALLOPIN Tony

.. CHEREL Mickaël

.. DUVAL Julien

.. GENIEZ Alexandre

.. GASTAUER Ben

.. DUPONT Hubert

.. GOUGEARD Alexis

.. PETERS Nans

Capitano: Tony Gallopin

Cacciatori di tappe: Alexandre Geniez

Ambizioni: non c’è Bardet, squadra nel complesso non da buttar via, piena di scalatori, ma senza la punta. Può arrivare qualche successo di tappa. Gallopin proverà a far classifica.

EUSKADI MURIAS

.. ABERASTURI Jon

.. BAGÜES Aritz

.. BIZKARRA Mikel

.. BRAVO Garikoitz

.. ITURRIA Mikel

.. PRADES Eduard

.. RODRIGUEZ Oscar

.. SAEZ Héctor

Capitano: Eduard Prades

Cacciatori di tappe: Jon Aberasturi

Ambizioni: fondamentale onorare la Wild Card concessa dalla direzione della Vuelta. Eduard Prades è in eccellente stato di forma: occasione della vita per il 31enne scalatore di far bene in classifica. In volata ci prova Aberasturi.

ASTANA PRO TEAM

.. BILBAO Pello

.. CATALDO Dario

.. FRAILE Omar

.. HIRT Jan

.. LÓPEZ Miguel Ángel

.. STALNOV Nikita

.. VILLELLA Davide

.. ZEITS Andrey

Capitano: Miguel Angel Lopez

Cacciatori di tappe: Omar Fraile e Pello Bilbao

Ambizioni: torna in gara Miguel Angel Lopez e lo fa con obiettivi davvero alti. Il colombiano va a caccia del podio ma sogna in grande, addirittura può giocarsi la vittoria. Per le tappe Fraile, come sempre eccezionale in fuga, così come il connazionale Bilbao. Attenzione agli azzurri Cataldo e Villella, con il secondo che difende la maglia a pois.

BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM

.. PIBERNIK Luka

.. GARCIA CORTINA Iván

.. IZAGIRRE Ion

.. IZAGIRRE Gorka

.. NIBALI Vincenzo

.. PADUN Mark

.. PERNSTEINER Hermann

.. PELLIZOTTI Franco

Capitano: Ion Izagirre

Cacciatori di tappe: Vincenzo Nibali e Gorka Izagirre

Ambizioni: strano ma vero non sarà Nibali il capitano, ma il più giovane dei fratelli Izagirre. Lo Squalo invece andrà a caccia di un successo parziale e, soprattutto, di affinare la gamba in vista del finale di stagione. Attenzione al campione di Spagna.

CAJA RURAL – SEGUROS RGA

.. PARDILLA Sergio

.. ARANBURU Alex

.. MAS Lluís Guillermo

.. SCHULTZ Nick

.. SOTO Nelson Andres

.. RODRÍGUEZ Cristian

.. LASTRA Jonathan

.. MOLINA Antonio

Capitano: Sergio Pardilla

Cacciatori di tappe: Cristian Rodriguez

Ambizioni: altra compagine che avrà come primo obiettivo quello di onorare la Wild Card concessa. Capitano il veterano Sergio Pardilla: a 34 anni gli si presenta un’altra occasione. L’ex Wilier Triestina Rodriguez a caccia di un successo parziale.

BMC RACING TEAM

.. TEUNS Dylan

.. DENNIS Rohan

.. PORTE Richie

.. BOOKWALTER Brent

.. DE MARCHI Alessandro

.. ROCHE Nicolas

.. ROSSKOPF Joey

.. VENTOSO Francisco José

Capitano: Richie Porte

Cacciatori di tappe: Alessandro De Marchi e Rohan Dennis

Ambizioni: da capire la condizione di Richie Porte dopo la caduta del Tour de France. Se il tasmaniano fosse al top sarebbe uno dei seri candidati per la vittoria finale. Per le tappe Dennis può dominare a cronometro, De Marchi conosce benissimo queste strade e ha già vinto per due volte in fuga.

BORA – HANSGROHE

.. BURGHARDT Marcus

.. MAJKA Rafał

.. PÖSTLBERGER Lukas

.. BUCHMANN Emanuel

.. SAGAN Peter

.. SCHWARZMANN Michael

.. FORMOLO Davide

.. MCCARTHY Jay

Capitano: Emanuel Buchmann

Cacciatori di tappe: Davide Formolo, Rafal Majka e Peter Sagan

Ambizioni: squadra davvero di livello, con praticamente tutte le stelle a disposizione. Buchmann sarà il capitano designato: il tedesco può puntare sicuramente ad un buon piazzamento. Per le tappe un tris d’assi: Sagan in maglia di campione del mondo, forse, per le ultime uscite, in montagna la coppia Formolo-Majka.

GROUPAMA – FDJ

.. DELAGE Mickaël

.. DUCHESNE Antoine

.. MOLARD Rudy

.. PINOT Thibaut

.. PREIDLER Georg

.. SARREAU Marc

.. THOMAS Benjamin

.. VINCENT Léo

Capitano: Thibaut Pinot

Cacciatori di tappe: Georg Preidler

Ambizioni: torna in gara Thibaut Pinot, difficile che possa puntare alla classifica generale, ma in montagna è comunque uno spauracchio per tutti. Al Giro di Polonia ha destato un’ottima impressione Georg Preidler, può giocarsi un successo di tappa.

BURGOS-BH

.. BOL Jetse

.. MENDES José

.. SIMÓN Jordi

.. CUBERO Jorge

.. EZQUERRA Jesus

.. RUBIO Diego

.. TORRES Pablo

.. CABEDO Óscar

Capitano: –

Cacciatori di tappe: Jetse Bol e José Mendes

Ambizioni: forse la squadra più debole del lotto, un’altra Wild Card. In fuga tutti i giorni con la speranza di cogliere buoni piazzamenti e trovare visibilità.

LOTTO SOUDAL

.. DE GENDT Thomas

.. CAMPENAERTS Victor

.. BENOOT Tiesj

.. LAMBRECHT Bjorg

.. ARMÉE Sander

.. MONFORT Maxime

.. VAN DER SANDE Tosh

.. WALLAYS Jelle

Capitano: Tiesj Benoot

Cacciatori di tappe: Victor Campenaerts e Thomas De Gendt

Ambizioni: Benoot proverà a far classifica? Il percorso non è ideale per il giovane belga, ma magari per i primi dieci giorni si testerà. Campenaerts sfoggia la maglia di campione d’Europa nelle cronometro, De Gendt è una sicurezza in fuga.

MITCHELTON-SCOTT

.. ALBASINI Michael

.. EDMONDSON Alexander

.. HAIG Jack

.. HOWSON Damien

.. MEZGEC Luka

.. TRENTIN Matteo

.. YATES Adam

.. YATES Simon

Capitano: Simon Yates

Cacciatori di tappe: Adam Yates e Matteo Trentin

Ambizioni: tantissima qualità per la compagine australiana. I gemelli Yates possono dare spettacolo in montagna, con soprattutto Simon che può puntare in alto in classifica generale. Matteo Trentin invece, da campione d’Europa, va a caccia di tappe.

MOVISTAR TEAM

.. VALVERDE Alejandro

.. QUINTANA Nairo

.. AMADOR Andrey

.. ANACONA Winner

.. BENNATI Daniele

.. CARAPAZ Richard

.. ERVITI Imañol

.. OLIVEIRA Nelson

Capitano: Nairo Quintana

Cacciatori di tappe: Richard Carapaz e Alejandro Valverde

Ambizioni: una vera e propria armata quella iberica. Il capitano ovviamente è Nairo Quintana, reduce da un Tour de France tutt’altro che convincente. Carapaz e Valverde sono spalle davvero di livello strepitoso in montagna, possono far saltare il banco.

QUICK-STEP FLOORS

.. VIVIANI Elia

.. SERRY Pieter

.. SABATINI Fabio

.. MØRKØV Michael

.. DEVENYNS Dries

.. DE PLUS Laurens

.. ASGREEN Kasper

.. MAS Enric

Capitano: Enric Mas

Cacciatori di tappe: Elia Viviani

Ambizioni: tutti per le volate di Elia Viviani. Il campione d’Italia sembra in formissima e ha a disposizione la coppia d’oro Morkov-Sabatini, può essere dominante. Per le salite ci prova il giovane spagnolo Mas.

DIMENSION DATA

.. MEINTJES Louis

.. ANTÓN Igor

.. KUDUS Merhawi

.. GIBBONS Ryan

.. CUMMINGS Steven

.. KING Benjamin

.. VAN ZYL Johann

.. GEBREIGZABHIER Amanuel



Capitano: Louis Meintjes

Cacciatori di tappe: Steven Cummings

Ambizioni: torna in gara Louis Meintjes, che ormai però non sembra più essere quello di qualche anno fa. Cummings può invece puntare ad un successo di tappa in fuga.

TEAM EF EDUCATION FIRST-DRAPAC CANNONDALE

.. CLARKE Simon

.. DOCKER Mitchell

.. LANGEVELD Sebastian

.. MORENO Daniel

.. ROLLAND Pierre

.. URAN Rigoberto

.. VAN ASBROECK Tom

.. WOODS Michael

Capitano: Rigoberto Uran

Cacciatori di tappe: Michael Woods

Ambizioni: torna in gara Uran dopo la caduta del Tour de France. Da capire la condizione del colombiano, che può riscattare una stagione fino ad ora deludente con una top-5 nella corsa a tappe iberica. Per le tappe Woods, sugli strappi può essere davvero il favorito.

TEAM KATUSHA ALPECIN

.. RESTREPO Jhonatan

.. LAMMERTINK Maurits

.. BOSWELL Ian

.. ZAKARIN Ilnur

.. GONÇALVES José

.. HOLLENSTEIN Reto

.. KOCHETKOV Pavel

.. MACHADO Tiago

Capitano: Ilnur Zakarin

Cacciatori di tappe: Josè Goncalves

Ambizioni: finale di Tour de France in crescendo, Zakarin avrà i gradi di capitano e può provare a farsi vedere nelle zone alte della classifica. Il portoghese Goncalves può andare in fuga nelle tappe più dure.

TEAM LOTTONL-JUMBO

.. KRUIJSWIJK Steven

.. BENNETT George

.. VAN POPPEL Danny

.. BOOM Lars

.. DE TIER Floris

.. LEEZER Tom

.. LINDEMAN Bert-Jan

.. KUSS Sepp

Capitano: Steven Kruijswijk e George Bennett

Cacciatori di tappe: Danny Van Poppel

Ambizioni: una coppia davvero di qualità per le salite per la compagine olandese. Dopo il podio al Tour sfiorato con Roglic si va a caccia della top-5 in Spagna con Kruijswijk e Bennett che possono fare la differenza sulle lunghe salite iberiche. Van Poppel per le volate.

TEAM SKY

.. CASTROVIEJO Jonathan

.. DE LA CRUZ David

.. HENAO Sergio Luis

.. GEOGHEGAN HART Tao

.. KWIATKOWSKI Michal

.. PUCCIO Salvatore

.. SIVAKOV Pavel

.. VAN BAARLE Dylan

Capitano: David De la Cruz

Cacciatori di tappe: Sergio Henao e Michal Kwiatkowksi

Ambizioni: assenti Froome e Thomas, al via un Team Sky “normale”. Difficile decifrare chi farà classifica: lo spagnolo De la Cruz sembra essere il candidato numero uno. Sergio Henao e Michal Kwiatkowksi in salita possono provare a far bene.

TREK – SEGAFREDO

.. BRAMBILLA Gianluca

.. BRÄNDLE Matthias

.. CONCI Nicola

.. FELLINE Fabio

.. IRIZAR Markel

.. MOLLEMA Bauke

.. NIZZOLO Giacomo

.. REIJNEN Kiel

Capitano: Bauke Mollema

Cacciatori di tappe: Gianluca Brambilla e Giacomo Nizzolo

Ambizioni: squadra molto tricolore quella statunitense, con addirittura quattro corridori italiani presenti in rosa. Brambilla e, soprattutto, Nizzolo per le tappe. Mollema può puntare alla top-10 in classifica generale.

TEAM UAE EMIRATES

.. ARU Fabio

.. MARTIN Daniel

.. CONTI Valerio

.. LAENGEN Vegard Stake

.. BYSTRØM Sven Erik

.. CONSONNI Simone

.. PETILLI Simone

.. RAVASI Edward

Capitano: Fabio Aru

Cacciatori di tappe: Daniel Martin

Ambizioni: è tornato Fabio Aru e vuole riscattare un Giro d’Italia da dimenticare. L’azzurro è tra i grandi favoriti per la vittoria finale, sfida a Quintana e Yates per la maglia rossa. Da capire la condizione di Daniel Martin dopo il Tour.

COFIDIS

.. BOUHANNI Nacer

.. CHETOUT Loïc

.. HERRADA Jesús

.. HERRADA José

.. LE TURNIER Mathias

.. MATÉ Luis Ángel

.. ROSSETTO Stephane

.. VANBILSEN Kenneth

Capitano: –

Cacciatori di tappe: Jesus Herrada e Nacer Bouhanni

Ambizioni: sulle salite difficilmente potranno essere protagonisti. La compagine francese ci proverà soprattutto nelle volate, con il rientrante Nacer Bouhanni, e nelle fughe con i due Herrada.

Foto: Valerio Origo