Vuelta a España 2018: Davide Formolo da top10. Ma serve qualcosa in più per il salto di qualità

Tra gli attesi protagonisti della Vuelta a España 2018 ci sarà anche il nostro Davide Formolo. Il 25enne veneto cercherà di chiudere nella top10 il quarto grande giro consecutivo, ma proverà anche a spingersi oltre per fare quel salto di qualità che in molti si aspettano da lui.

In questa stagione il corridore della BORA – hansgrohe ha ottenuto dei buoni piazzamenti, ma non ha mai trovato il grande acuto. Dopo il settimo posto alla Liegi, Formolo ha fatto valere le sue qualità in diverse salite al Giro d’Italia, ma la caduta nella tappa dell’Etna ha compromesso la sua classifica, in cui alla fine è arrivato solamente un decimo posto. Al rientro alle corse ha poi chiuso ottavo al Giro di Polonia, con il terzo posto nella tappa conclusiva che può dargli fiducia in vista della corsa spagnola.

Il percorso della Vuleta sembra adattarsi bene alle caratteristiche di Formolo, che potrebbe quindi fare una buona classifica. Su diversi arrivi in salita, con strappi brevi e duri, Roccia avrà modo di fare la differenza e magari conquistare quel successo di tappa che manca da davvero troppo tempo, visto che l’ultimo (ed unico) risale al Giro del 2015. Resta però da capire la sua resistenza sulle salite più dure e anche a cronometro, visto che la concorrenza sarà molto alta.

In questo senso per poter ambire al podio in un grande giro Formolo ha bisogno di fare un ulteriore step, per riuscire a essere competitivo su tutti i terreni e migliorare anche dal punto di vista tattico. Questa Vuelta potrebbe però essere l’occasione giusta per superare i propri limiti e puntare così nella prossima stagione al definitivo salto di qualità.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo