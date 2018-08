Vuelta a España 2018: gli orari di partenza di tutte le 21 tappe. Quando iniziano le frazioni? Date e programmi

La Vuelta a España 2018 si correrà dal 25 agosto al 16 settembre: tre settimane ci grande spettacolo sulle strade iberiche per una delle corse a tappe più prestigiose e importanti al mondo. Le 21 frazioni in programma si districano su un percorso molto variegato caratterizzato da tante salite e due cronometro (40 km complessivi), diverse discese, tappe mosse, strappi e diverse incognite che mescoleranno le carte in tavola. Fabio Aru, Miguel Angel Lopez, Nairo Quintana, Thibaut Pinot, Vincenzo Nibali e tanti altri si daranno battaglia.

Di seguito il calendario completo della Vuelta a España 2018, con le date di tutte e le tappe e gli orari di partenza di ogni frazione. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

PRIMA TAPPA (sabato 25 agosto, ore 17.26): Malaga > Malaga (8 km, cronometro individuale)

SECONDA TAPPA (domenica 26 agosto, ore 13.35): Marbella > Caminito del Rey (163,5 km)

TERZA TAPPA (lunedì 27 agosto, ore 13.06): Mijas > Alhaurìn de la Torre (178,2 km)

QUARTA TAPPA (martedì 28 agosto, ore 13.19): Vélez-Malaga > Alfacar. Sierra de la Alfaguara (161,4 km)

QUINTA TAPPA (mercoledì 29 agosto, ore 11.56): Granada > Roquetas de Mar (188,7 km)

SESTA TAPPA (giovedì 30 agosto, ore 13.58): Huércal-Overa > San Javier. Man Menor (155,7 km)

SETTIMA TAPPA (venerdì 31 agosto, ore 12.25): Puerto-Lumbreras > Pozo Alcòn (185,7 km)

OTTAVA TAPPA (sabato 1° settembre, ore 12.10): Linares > Almadén (195 km)

NONA TAPPA (domenica 2 settembre, ore 12.06): Talavera de la Reina > La Covatilla (200,8 km)

DECIMA TAPPA (martedì 4 settembre, ore 13.21): Salamanca > Femoselle. Bermillo de Sayago (177 km)

UNDICESIMA TAPPA (mercoledì 5 settembre, ore 12.04): Mombuey > Ribeira Sacra. Luintra (207,8 km)

DODICESIMA TAPPA (giovedì 6 settembre, ore 12.17): Mondonedo > Faro de Estaca de Bares. Manon (181, 1 km)

TREDICESIMA TAPPA (venerdì 7 settembre, ore 12.57): Candas > Valle de Sabero. La Camperona (174,8 km)

QUATTORDICESIMA TAPPA (sabato 8 settembre, ore 12.55): Cistierna > Les Praeres. Nava (171 km)

QUINDICESIMA TAPPA (domenica 9 settembre, ore 12.44): Ribiera de Arriba > Lagos de Covadonga (178,2 km)

SEDICESIMA TAPPA (martedì 11 settembre, ore 14.06): Santillana del Mar > Torrelavega (32 km, cronometro individuale)

DICIASSETTESIMA TAPPA (mercoledì 12 settembre, ore 13.26): Getxo > Balcòn de Bizkaia (157 km)

DICIOTTESIMA TAPPA (giovedì 13 settembre, ore 13.08): Ejea de los Caballeros > Lleida (181,1 km)

DICIANNOVESIMA TAPPA (venerdì 14 settembre, ore 13.30): Lleida > Andorra. Naturlandia (154,4 km)

VENTESIMA TAPPA (sabato 15 settembre, ore 14.54): Andorra > Coll de la Gallina. Santuario de Canolich (97,3 km)

VENTUNESIMA TAPPA (domenica 16 settembre, ore 17.15): Alcorcòn > Madrid (100,9 km)