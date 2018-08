Vuelta a España 2018, diciassettesima tappa: Getxo-Balcón de Bizkaia. Finale senza respiro, ennesimo arrivo in salita

Non saranno montagne insormontabili, ma la diciassettesima tappa della Vuelta a España 2018 promette davvero molto spettacolo, in attesa del gran finale verso la passerella di Madrid. Da Getxo a Balcón de Bizkaia, 157 chilometri: si arriva in salita. Andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio.

Siamo nei Paesi Baschi, regione rinomata per le corse ciclistiche. Dopo 10 chilometri il primo GPM di giornata: l’Alto de la Arboleda, sono sette chilometri non durissimi, fondamentali però per far partire la fuga di giornata. Tanta pianura fino a metà gara, dove si approccia un altro GPM di terza categoria, l’Alto de San Juan de Gaztelugatxe. Un antipasto in vista del gran finale. Si approccia a circa 40 chilometri dall’arrivo Balcón de Bizkaia, 10,7 chilometri al 3,5%, che anticipa Lehoizt-Gane, una salita di 4 chilometri al 5,8%. Breve discesa e poi non ci saranno pause fino al traguardo: Gontzegaraine, con 4 chilometri al 5%, un tratto brevissimo di falsopiano e la salita finale. Per la prima volta si va verso il Monte Oiz: il primo tratto è quello visto con il Balcón de Bizkaia, ma poi si cambia direzione e variano anche le pendenze, con gli ultimi 4 chilometri che vanno costantemente oltre il 10%.

