Vuelta a España 2018: le possibili sorprese per la classifica generale

Una Vuelta a España 2018 senza un vero padrone, almeno alla vigilia. Quando mancano tre giorni alla partenza da Malaga infatti non si riesce a trovare un nettissimo favorito in chiave successo finale per la corsa a tappe iberica. Favoriti, outsiders, ma anche grandi sorprese che potrebbero tentare il colpaccio: tra i nomi meno altisonanti tra addetti ai lavori e bookmakers potrebbe spuntare qualcuno che riesca a far saltare il banco.

Il Team Sky non avrà a disposizione il solito squadrone e non potrà giocarsi tante carte in chiave Maglia Rossa. Dopo il trionfo di Geraint Thomas al Tour de Franc, la compagine britannica ha preferito non schierare il gallese in terra spagnola, risparmiando anche un Froome affaticato. David De La Cruz, Sergio Henao, ma soprattutto Michal Kwiatkowski: il polacco, ex campione del mondo, si testa in una sfida ardua. Riuscirà a far classifica? Può puntare alla top-10? La condizione è apparsa davvero eccellente.

Molto costante ma poco vincente è Bauke Mollema: l’olandese della Trek-Segafredo può puntare ad un successo di tappa e magari può gestire le forze per centrare una top-10 importante. Discorso simile per Thibaut Pinot: Giro d’Italia chiuso davvero malissimo per il transalpino che sulle strade spagnole difficilmente si limiterà a gestirsi in chiave graduatoria.

Possibili sorprese possono essere Wilco Kelderman (Sunweb), molto abile anche a cronometro e tutto da scoprire in salita, ed Enric Mas, giovane scalatore spagnolo sul quale ha puntato tantissimo la Quick-Step Floors. Il capitano della Bora-hansgrohe, che vede al via anche Rafal Majka e Davide Formolo, sarà il teutonico Emanuel Buchmann.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













Foto: Pier Colombo