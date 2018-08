Vuelta a España 2018: Miguel Angel Lopez in cima alla lista dei favoriti? Un percorso fatto su misura per lo scalatore colombiano

Miguel Angel Lopez si presenterà sabato alla partenza di Málaga come l’atleta da battere alla Vuelta a España 2018. Il 24enne colombiano, dopo essere salito sul terzo gradino del podio al Giro d’Italia, ottenendo anche la maglia bianca, è pronto al definitivo salto di qualità e a conquistare il primo grande giro della carriera.

Il percorso di questa edizione sembra essere perfetto per il capitano dell’Astana. Infatti saranno presenti tante salite brevi e dure, su cui uno scalatore puro come Lopez può esaltarsi e staccare tutti. La sua qualità di fare cambi di ritmo su pendenze molto importanti, come dimostrato con le due vittorie ottenute nella scorsa edizione, potrebbe risultare l’arma vincente. Inoltre i chilometri a cronometro non sono molti e quindi anche nelle prove contro il tempo potrà limitare bene i danni e mantenere un importante margine sugli avversari.

Oltre a ciò Lopez ha dimostrato nella Corsa Rosa un netto miglioramento sia dal punto di vista tattico che nella gestione delle energie. Anche nei momenti di difficoltà ha saputo gestirsi bene e ha sferrato attacchi più mirati per raggiungere il proprio obiettivo. Per questo motivo sembra essere davvero arrivato il momento giusto per la definitiva consacrazione. Il colombiano potrà poi contare su un’Astana molto forte, con passisti scalatori come Pello Bilbao, Omar Fraile e Dario Cataldo, che potranno supportarlo al meglio durante le tappe di montagna. Miguel Angel Lopez è quindi sulla carta il grande favorito per questa Vuelta, ma gli avversari sono tanti e di livello e come sempre su strada tutto può cambiare.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo