Vuelta a España 2018: Mikel Landa sarà al via? Lo spagnolo cerca il recupero lampo

A poco meno di una settimana dalla partenza della Vuelta a España, resta l’incognita legata alla partecipazione di Mikel Landa. Il basco sta facendo una corsa contro il tempo per cercare di recuperare in tempo dall’infortunio ed essere sabato al via da Malaga.

Landa è stato vittima di una bruttissima caduta negli ultimi chilometri della Clasica di San Sebastian, in cui ha subito la frattura di una costola e di una vertebra lombare. Il corridore della Movistar e stato fin da subito supportato da tutto lo staff medico per cercare una riabilitazione rapida, con tre sessioni al giorno oltre a esercizi specifici per le parti doloranti.

Resta quindi ancora una possibilità sulla sua presenza, visto che il team non ha ancora comunicato la propria lista dei partenti, proprio per poter valutare fino all’ultimo le condizioni dello spagnolo. La decisione verrà presa nei prossimi giorni e se dovesse essere positiva, la Movistar potrebbe riproporre il tridente del Tour de France con Landa, Nairo Quintana e Alejandro Valverde, con il chiaro obiettivo della vittoria della maglia rossa.

In caso di forfait alla Vuelta, il basco opterebbe quindi per il piano B che prevede GP di Québec e Montreal, o in alternativa il Giro di Gran Bretagna. Corse che servirebbero a Landa per preparare al meglio il Mondiale di Innsbruck, in cui visto il percorso adatto agli scalatori, potrebbe fare la differenza.

Foto: Comunicato stampa RCS – LaPresse – D’Alberto / Ferrari