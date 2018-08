Vuelta a España 2018, tredicesima tappa: Candás. Carreño-Valle de Sabero. La Camperona farà malissimo, salita tremenda

La tredicesima tappa della Vuelta a España 2018 presenta un altro durissimo arrivo in salita, che potrebbe delineare in modo netto la classifica generale. La Camperona farà malissimo e gli scalatori puri avranno modo di fare la differenza. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso della tredicesima tappa.

Si parte da Candás e si arriva a La Camperona dopo 174 km. Al 14 km si affronta subito la prima salita di giornata, il GPM di terza categoria dell’Alto de la Madera (5,3 km al 3,5%). Qui diversi corridori proveranno a far partire una fuga. La strada è poi sempre in leggera ascesa fino al km 92 quando inizia il Puerto de Tama. Una salita di prima categoria di 13 km con una pendenza media attorno al 6%. Dopo una breve discesa ci sarà poi un lungo tratto in falsopiano fino allo sprint intermedio di Sabero, posto a 8 km dal traguardo. In questo punto inizierà la salita finale di La Camperona. I primi 5 km sono pedalabili, ma gli ultimi 3 sono tremendi, con pendenze sempre in doppia cifra e delle rampe che superano anche il 19%. Su questo durissimo tratto gli scalatori potranno fare il vuoto e al termine di questa tappa la classifica generale potrebbe essere davvero ribaltata.

