Vuelta a España 2018, sedicesima tappa: Santillana del Mar-Torrelavega. Cronometro individuale di 32 km per specialisti

La terza settimana di corsa della Vuelta a España 2018 si aprirà con una cronometro individuale. La Santillana del Mar-Torrelavega prevede un percorso di 32 km adatto agli specialisti. Sarà quindi l’occasione per i passisti per recuperare il terreno perso in salita e ribaltare la classifica. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso della sedicesima tappa.

Il primo chilometro è tutto in leggera salita, poi falsopiano fino al km 9 dove ci sarà un breve strappo a Cobreces, seguiranno poi altre due brevi salite: al km 13 a Novales e al km 19 a Golbardo. Si tratta di ascese lunghe circa tre chilometri e con pendenze attorno al 5%. Gli ultimi 10 km sono invece tutti pianeggianti e in questo tratto i cronomen potranno fare la differenza. Per gli scalatori sarà quindi importante gestire bene lo sforzo, per evitare di perdere molto nel finale.

alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

