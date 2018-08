Vuelta a España 2018, quarta tappa: Vélez-Málaga-Alfacar. Sierra de la Alfaguara. Arrivo in salita selettivo

La quarta tappa della Vuelta a España 2018 sarà il primo test decisivo per gli uomini di classifica. Sull’impegnativa salita finale assisteremo allo scontro diretto tra i big, con gli scalatori che proveranno a fare subito la differenza. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso della quarta tappa.

Si parte da Vélez-Málaga e i primi 50 km sono tutti in falsopiano. Poi inizia la lunga salita dell’Alto de la Cabra Montes, 15 km con una pendenza media attorno al 7%. La strada continuerà poi a salire ancora per un breve tratto, prima di una lunga discesa, intervallata da un tratto in contropendenza, per arrivare a Granada, dove è posto lo sprint intermedio. Poco dopo si attaccherà la salita finale di Sierra de la Alfaguara. Un’ascesa a gradoni di 12 km con una pendenza media attorno al 6%, ma è dura nella parte centrale con rampe fino all’11%, su cui ci sarà una notevole selezione e qualcuno potrebbe provare l’attacco.

