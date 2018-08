Vuelta a España 2018, seconda tappa: Marbella-Caminito del Rey. Subito un arrivo in salita

Domenica 26 agosto, già una giornata piuttosto importante per quanto riguarda la Vuelta a España 2018. Nulla di trascendentale, ma si inizia già a salire, nonostante si incontri solo la seconda tappa del terzo grande giro stagionale. Da Marbella a Caminito del Rey, di 163,5 chilometri: andiamo a scoprire la seconda frazione della corsa a tappe iberica.

Partenza particolare, si sale subito: Puerto de Ojen, approcciato praticamente al chilometro 0. GPM di seconda categoria: sono 7,5 chilometri con pendenze piuttosto rilevanti (sempre sopra il 6%). C’è spazio per far partire la fuga di forza. Da lì in poi un lunghissimo tratto interlocutorio prima del finale: al chilometro 91 e al chilometro 114 si affrontano Alto de Guadalhorce e Alto de Ardales, entrambi di terza categoria, che non smuoveranno minimamente il gruppo. Lo stesso Alto de Guadalhorce sarà affrontato poi sul finale, con i corridori che dunque avranno già studiato le pendenze: circa 3 km al 4%, una salita non da scalatori, piuttosto da uomini da classiche. Sarà sprint ristretto, o forse qualcuno riuscirà ad anticipare il gruppo.

