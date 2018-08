Vuelta a España 2018: le quote dei book-makers per le scommesse. Favoriti e possibili opzioni interessanti

La 73esima edizione della Vuelta a España, che si disputerà da sabato 25 agosto a domenica 16 settembre, sarà una delle corse a tappe più dure degli ultimi anni e metterà alla prova i migliori scalatori del pianeta nella lotta alla maglia rossa. Andiamo a scoprire quali sono i favoriti principali e gli outsider più interessanti attraverso le quote dei book-makers per le scommesse.

Il percorso dovrebbe premiare gli scalatori con buone capacità di difendersi a cronometro, dato che sono previste due prove contro il tempo individuali da 8 e da 32 km. Sicuramente Simon Yates e Richie Porte si possono adattare molto bene ad una corsa con queste caratteristiche ed infatti sono considerati i favoriti da Snai, che quota la vittoria finale di entrambi a 4.00. Alle spalle dei capitani di BMC e Mitchelton-Scott troviamo un tris di scalatori puri colombiani formato da Nairo Quintana (6.50), Miguel Angel Lopez (8.00) e Rigoberto Uran (15.00).

In particolare Quintana e Lopez sono attesi da una grande prestazione in questa Vuelta, dato che entrambi sono in grado di fare la differenza sulle numerosissime ascese che presenta il percorso di quest’anno. Dopo aver analizzato le quote dei favoriti, spostiamo adesso l’attenzione sui possibili outsider che potrebbero far saltare il banco. Fabio Aru è reduce da una prima parte di stagione disastrosa ma nelle ultime uscite è parso in ripresa, proiettandosi così con fiducia verso Vuelta e Mondiale. Il successo finale del 28enne sardo al termine delle tre settimane iberiche è dato a 15.00, una quota abbastanza alta ma ragionevole. Difficile ipotizzare un Vincenzo Nibali in maglia rossa sul podio finale di Madrid (quotato 25.00) a causa del recente infortunio, ma il faro del nostro movimento ci ha già abituato ad imprese clamorose e perciò non bisogna escluderlo a priori dalla lotta per le posizioni di vertice.

VINCENTE VUELTA A ESPAÑA 2018

Porte, Richie 4,00 Yates, Simon 4,00 Quintana, Nairo 6,50 Lopez Moreno, Miguel 8,00 Uran, Rigoberto 15,00 Aru, Fabio 15,00 Valverde, Alejandro 15,00 De La Cruz Melgarejo 20,00 Kelderman, Wilco 20,00 Pinot, Thibaut 25,00 Nibali, Vincenzo 25,00 Buchmann, Emanuel 33,00 Hart, Tao Geoghegan 33,00 Zakarin, Ilnur 33,00 Carapaz, Richard 33,00 Kruijswijk, Steven 33,00 Bennett, George 33,00 Martin, Daniel 50,00 Kwiatkowski, Michal 50,00 Mas Nicolau, Enric 50,00 Bilbao, Pello 66,00 Izagirre Insausti, J 66,00 Woods, Michael 75,00 Caruso, Damian 75,00 Formolo, Davide 75,00 Majka, Rafal 75,00 Henao Montoya, Sergi 75,00 Altro 10,00













Foto: Di Dana Gardner Shutterstock.com