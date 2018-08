Vuelta a España 2018: Vincenzo Nibali e Fabio Aru di nuovo a confronto. Finora mai un vero testa a testa tra i due…

Sono i due corridori italiani più forti nelle corse a tappe sicuramente nell’ultimo lustro. Vincenzo Nibali e Fabio Aru si lanciano verso il finale di stagione andando a caccia di risultati importanti alla prossima Vuelta a España 2018, ovviamente con condizione e obiettivi totalmente diversi. Da ex compagni di squadra a possibili grandi rivali, in uno scontro che non c’è veramente mai stato.

I due isolani si sono sempre tenuti in contatto, nonostante i trasferimenti dall’Astana alla Bahrain Merida o all’UAE Emirates. Da sempre grandissimi amici, quest’anno dovranno dividersi anche un ruolo davvero fondamentale ad Innsbruck: quello di capitani della nazionale italiana guidata da Davide Cassani al Mondiale. Discorso che comunque era già stato posto nel 2016, quando un super Aru si mise al servizio di Nibali alle Olimpiadi di Rio de Janeiro: tutto perfetto, se non fosse per quella dannata caduta che costrinse al ritiro il siciliano quando sembrava essere lanciato verso la medaglia d’oro.

Ora un nuovo confronto, nel grande giro iberico. Il siciliano è reduce dalla sfortunatissima caduta all’Alpe d’Huez ed è in Spagna solo per affinare la condizione, sperando di arrivare al top tra settembre ed ottobre. Il sardo invece ha deluso al Giro d’Italia, anche per problemi fisici, e cercherà di giocarsi il podio vista una forma in netto crescendo. Un testa a testa che dunque non c’è veramente mai stato e che difficilmente, almeno in chiave classifica generale, potrà esserci anche dal 25 agosto.

Lo scenario che si propone però è davvero interessante: nell’ultima settimana, se tutto andrà secondo le aspettative, potremo trovare un Nibali a caccia di un successo parziale ed un Aru in piena lotta per la maglia rossa. La tanto attesa rivalità si trasformerà in alleanza?

