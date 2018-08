Vuelta a España 2018, quattordicesima tappa: Cistierna-Les Praeres. Nava. Che tappone, salite a ripetizione!

Si fa davvero sul serio alla Vuelta a España 2018: quattordicesima tappa, sabato 8 settembre. Siamo nel week-end che precede l’ultimo giorno di riposo e, dunque, anche l’ultima settimana: partenza da Cistierna, arrivo a Les Praeres (Nava) al termine di 171 chilometri davvero molto duri. Andiamo a scoprire nel dettaglio questa 14ma frazione.

Partenza piuttosto soft con i primi 60 chilometri che sono mossi, ma non durissimi: si affronta però il Puerto de San Isidro, uno strappo con pendenze arcigne ma molto breve (la salita nel suo insieme è lunga, ma presenta nel mezzo anche un tratto di discesa). Si va verso il gran finale (difficilmente i big della classifica generale si sfideranno prima dell’ultima ascesa): si affrontano in rapida successione Alto de la Colladona, Alto de la Mozqueta e Alto de la Falla de Los Lobos, due di prima ed uno di terza categoria. Le gambe saranno già molto pesanti prima di andare verso l’Alto les Praeres: 4,3 chilometri ad una pendenza media dell’8,2%, ideali per attaccare.

Le altre tappe della Vuelta

Prima tappa, Malaga-Malaga (cronometro individuale)

Seconda tappa: Marbella-Caminito del Rey

Terza tappa: Mijas-Alhaurín de la Torre

Quarta tappa: Vélez-Málaga-Alfacar. Sierra de la Alfaguara

Quinta tappa: Granada-Roquetas de Mar

Sesta tappa: Huércal-Overa-San Javier. Mar Menor

Settima tappa: Puerto-Lumbreras-Pozo Alcón

Ottava tappa: Linares-Almadén

Nona tappa: Talavera de la Reina-La Covatilla

Decima tappa: Salamanca-Fermoselle

Undicesima tappa: Mombuey-Ribeira Sacra. Luintra

Dodicesima tappa: Mondoñedo-Faro de Estaca de Bares. Mañón

Tredicesima tappa: Candás. Carreño-Valle de Sabero

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter