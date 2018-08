Vuelta a España 2018: le date di inizio e fine. Il programma completo delle 21 tappe

La Vuelta a España 2018 si correrà da sabato 25 agosto a domenica 16 settembre. La corsa spagnola, giunta quest’anno alla sua 73ma edizione, vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe per un totale di 3.254 chilometri da percorrere. Il percorso è anche quest’anno particolarmente impegnativo, con ben nove arrivi in salita, ma ci saranno poi anche due cronometro individuali e quattro tappe per i velocisti. Una corsa che si preannuncia quindi spettacolare considerando anche i tanti big alla partenza tra cui Fabio Aru, Miguel Angel Lopez, Nairo Quintana, Simon Yates e anche Vincenzo Nibali. Di seguito il programma completo con tutte le tappe della Vuelta a España 2018.

TAPPE VUELTA A ESPAÑA 2018

Sabato 25 agosto – Prima tappa: Málaga – Málaga (cronometro individuale) 8 km

Domenica 26 agosto – Seconda tappa: Marbella – Caminito del Rey 163 km

Lunedì 27 agosto – Terza tappa: Mijas – Alhaurín de la Torre 178 km

Martedì 28 agosto – Quarta tappa: Vélez-Málaga – Alfacar. Sierra de la Alfaguara 162 km

Mercoledì 29 agosto – Quinta tappa: Granada – Roquetas de Mar 188 km

Giovedì 30 agosto – Sesta tappa: Huércal-Overa – San Javier. Mar Menor 155 km

Venerdì 31 agosto – Settima tappa: Puerto-Lumbreras – Pozo Alcón 185 km

Sabato 1° settembre – Ottava tappa: Linares – Almadén 195 km

Domenica 2 settembre Nona tappa: Talavera de la Reina – La Covatilla 200 km

Lunedì 3 settembre – Primo giorno di riposo

Martedì 4 settembre – Decima tappa: Salamanca – Fermoselle. Bermillo de Sayago 177 km

Mercoledì 5 settembre – Undicesima tappa: Mombuey – Ribeira Sacra. Luintra 208 km

Giovedì 6 settembre – Dodicesima tappa: Mondoñedo – Faro de Estaca de Bares. Mañón 181 km

Venerdì 7 settembre – Tredicesima tappa: Candás. Carreño – Valle de Sabero. La Camperona 175 km

Sabato 8 settembre – Quattordicesima tappa: Cistierna – Les Praeres. Nava 171 km

Domenica 9 settembre – Quindicesima tappa: Ribera de Arriba – Lagos de Covadonga 178 km

Lunedì 10 settembre – Secondo giorno di riposo

Martedì 11 settembre – Sedicesima tappa: Santillana del Mar – Torrelavega (cronometro individuale) 32 km

Mercoledì 12 settembre – Diciassettesima tappa: Getxo – Balcón de Bizkaia 157 km

Giovedì 13 settembre – Diciottesima tappa: Ejea de los Caballeros – Lleida 186 km

Venerdì 14 settembre – Diciannovesima tappa: Lleida – Andorra. Naturlandia 154 km

Sabato 15 settembre – Ventesima tappa: Escaldes-Engordany – Coll de la Gallina 97 km

Domenica 16 settembre – Ventunesima tappa: Alcorcon-Madrid 101 km

