Vuelta a España 2018: Simon Yates vuole il primo podio in un grande giro. Il britannico pronto a ripetersi dopo il Giro d’Italia

Alla Vuelta a España 2018 Simon Yates punterà a salire per la prima volta sul podio in un grande giro. Il 26enne britannico vanta come miglior piazzamento un sesto posto ottenuto proprio alla Vuelta del 2016. In questa stagione il corridore della Mitchelton-Scott ha fatto dei grandi passi in avanti, dimostrando a tutti le proprie qualità, ed ora è pronto a completare il suo percorso di crescita e prendersi un grande risultato.

Al Giro d’Italia Yates ha dominato per due settimane di corsa, conquistando tre vittorie di tappe e vestendo per tredici giorni la maglia rosa. I suoi sogni di gloria si sono infranti nella 19ma frazione, sulla micidiale salita del Colle delle Finestre, ma questa corsa gli ha dato la consapevolezza di poter lottare con i migliori per la vittoria. Il britannico è poi reduce dal secondo posto al Giro di Polonia, con successo nell’ultima tappa, che permette al nativo di Bury di arrivare in Spagna al massimo sia fisicamente che moralmente.

Il percorso della Vuelta si addice particolarmente a Yates, che avrà la possibilità di ripetere gli attacchi sferrati nella Corsa Rosa. Infatti stiamo parlando di un corridore esplosivo, che riesce a dare il meglio di sé su salite brevi e ripide, facendo dei cambi di ritmo improvvisi. Molte tappe di questa edizione avranno dei finali di questo tipo e il britannico troverà quindi il terreno adatto per poter fare la differenza.

Come dimostrato al Giro, per riuscire a salire sul podio di Madrid Yates dovrà però migliorare nella gestione degli sforzi e arrivare ancora con sufficienti energie nella terza settimana. Infatti gli organizzatori hanno messo un tappone di montagna finale che potrebbe ribaltare la classifica e lui dovrà dimostrare di sapere resistere sia con le gambe che con la testa.

Foto: Valerio Origo