Vuelta a España 2018: tutti gli italiani al via. Da Nibali ad Aru, da Viviani a Trentin: 20 azzurri protagonisti

Saranno 20 gli italiani che parteciperanno alla Vuelta a España 2018, terza grande corsa a tappe della stagione che scatterà sabato 25 agosto da Malaga. Il nostro contingente sarà il secondo più numeroso in terra iberica, inferiore soltanto a quello della Spagna. Un discreto numero di nostri portacolori cercherà di essere protagonista, ci presenteremo all’appuntamento con alcuni uomini di punta che saranno in grado di regalarci grandi emozioni nel corso delle tre settimane.

Fabio Aru andrà a caccia della maglia rossa. Il Cavaliere dei Quattro Mori vuole riscattarsi dopo il ritiro al Giro d’Italia e cercherà di lottare per il primato nella classifica generale, provando a ripetersi il successo di tre anni fa. L’Italia si stringe attorno a Vincenzo Nibali che, dopo l’operazione per ridurre la frattura alla decima vertebra toracica, si è rimesso in sella e proverà a essere protagonista: l’obiettivo iniziale era quello di allenarsi per poi essere pronto ai Mondiali di Innsbruck, ma l’appetito vien mangiando e chissà che lo Squalo non riesca a sorprendere tutti.

Non potevano mancare all’appello Elia Viviani con la maglia di Campione d’Italia (il velocista della Quick Step Floors va a caccia di diversi successi di tappa) e Matteo Trentin con la casacca di Campione d’Europa. Alessandro De Marchi ci scalderà con i suoi proverbiali attacchi, ultima grande corsa a tappe della carriera per Franco Pelizzotti che affiancherà Nibali. La UAE Emirates ha convocato ben cinque italiani (oltre ad Aru ci sono anche Valerio Conti, Simone Consonni, Simone Petilli ed Edward Ravasi), attenzione per la classifica generale anche al buon Davide Formolo e a Dario Cataldo. Di seguito tutti gli italiani che correranno la Vuelta di Spagna 2018.

Alessandro De Marchi (BMC)

Dario Cataldo (Astana)

Davide Villella (Astana)

Matteo Trentin (Mitchelton-Scott)

Vincenzo Nibali (Bahrain Merida)

Franco Pellizotti (Bahrain Merida)

Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo)

Nicola Conci (Trek-Segafredo)

Fabio Felline (Trek-Segafredo)

Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo)

Elia Viviani (Quick-Step Floors)

Fabio Sabatini (Quick-Step Floors)

Davide Formolo (Bora-hansgrohe)

Salvatore Puccio (Team Sky)

Daniele Bennati (Movistar)

Fabio Aru (UAE Emirates)

Valerio Conti (UAE Emirates)

Simone Consonni (UAE Emirates)

Simone Petilli (UAE Emirates)

Edward Ravasi (UAE Emirates)













Foto: Pier Colombo