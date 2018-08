Vuelta a España 2018, ottava tappa: Linares-Almadén. Finale da volata, ma ultimo chilometro all’insù

L’ottava tappa della Vuelta di Spagna 2018 non sembra particolarmente impegnativa se si guarda esclusivamente l’altimetria, gli stessi organizzatori hanno identificato la frazione come “flat” cioè pianeggiante ma i 195 chilometri da Linares ad Almadén non devono essere assolutamente sottovalutati dagli uomini di classifica.

Dopo 71 chilometri leggermente mossi dove potrebbe partire la fuga di giornata, si scalerà l’Alto de Espanares, un terza categoria lungo 7 chilometri che non dovrebbe creare particolare problemi. Si procede poi con un lungo falsopiano ma attenzione a non sottovalutare uno strappetto finale: negli ultimi cinque chilometri bisogna infatti superare 130 metri di dislivello, l’ultimo chilometro sembra abbastanza impegnativo e potrebbe influenzare la volata oltre a magari mettere in difficoltà gli uomini di classifica.