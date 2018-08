Vuelta a España 2018, Vincenzo Nibali al via con il dorsale numero 1: “Vorrei vincere qualche tappa nell’ultima settimana”

E’ stata presa una decisione importante dagli organizzatori della prossima Vuelta a España, terza delle grandi corse a tappe in programma, che prenderà il via da Malaga sabato 25 agosto. Vista l’assenza del campione del 2017 Chris Froome, ASO e Unipublic hanno reso noto il nome del corridore che avrà il dorsale numero 1.

Questo onore spetterà a Vincenzo Nibali. Una scelta che, come spiegato nel comunicato ufficiale, vuol essere un riconoscimento per quanto fatto dallo “Squalo” nel mondo del ciclismo: “Pochi corridori hanno un palmares come il suo ed è un lusso averlo al via ancora una volta della nostra corsa. È un atleta elegante, combattivo e carismatico per cui merita di avere il numero 1“, le parole del direttore generale Javier Guillén (fonte cicloweb.it).

Gli altri corridori in ballo erano Alejandro Valverde, Nairo Quinta e Fabio Aru ma la poliedricità di Vincenzo (vittorie nei Grandi Giri e in Classiche Monumento) sono stati fattori determinanti. Da par suo il siciliano ha così commentato: “Mi piacerebbe puntare a vincere qualche tappa nell’ultima settimana. Non ho sufficientemente giorni di allenamento per poter puntare alla classifica generale. Correre in Spagna mi diverte e sento meno pressione rispetto al Tour ed al Giro. E poi ho tanti bei ricordi, uno su tutti il successo finale del 2010“.













(foto: Valerio Origo)