Vuelta a España 2018, diciottesima tappa: Ejea de los Caballeros-Lleida. Chance per i velocisti superstiti

La diciottesima tappa della Vuelta di Spagna 2018 è indirizzata ai velocisti, la penultima occasione prima delle ultime fatiche in montagne e della passerella di Madrid. La Ejea de los Caballeros-Lleida di 186 chilometri è stata pensata appositamente per le ruote veloci, gli sprinter si daranno battaglia in una frazione che non presenta difficoltà altimetriche e con un finale piatto rivolto alle squadre dei velocisti che avranno tutto il tempo di organizzare i treni e lanciare la volata. Saranno però pochi i velocisti superstiti praticamente in coda alla corsa iberica.

