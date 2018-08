Vuelta a España 2018: come vederla in tv? Niente diretta in chiaro, c’è Eurosport

Sabato 25 agosto prenderà il via Vuelta a España 2018, con una cronometro individuale nella città di Malaga. Il terzo grande giro della stagione prevede un percorso di 3.254 chilometri attraverso 21 tappe. Non mancherà lo spettacolo con ben nove arrivi in salita e tante frazioni con dei finali insidiosi. Andiamo quindi a scopre come vedere in tv questa corsa.

La Vuelta a España 2018 non sarà visibile in chiaro. Infatti anche quest’anno la Rai ha scelto di non acquisire i diritti per la corsa spagnola. Tutte le tappe verranno trasmesse in diretta tv da Eurosport, che offrirà una copertura completa della corsa anche in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile poi seguire la Vuelta anche con noi visto che OASport vi offrirà la consueta DIRETTA LIVE scritta integrale di tutte le tappe.

Foto: © Unipublic/Photogomez Sport