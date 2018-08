Vuelta a España 2018, sesta tappa: Huércal-Overa-San Javier. Mar Menor. Tocca (finalmente) ai velocisti

Dopo la cronometro d’apertura e tante frazioni particolarmente mosse e insidiose, arriva finalmente il momento dei velocisti alla Vuelta di Spagna. La sesta tappa della prestigiosa corsa iberica, in programma giovedì 30 agosto, è infatti stata disegnata appositamente per le ruote veloci: 156 chilometri da Huércal Overa a San Javier (Mar Menor), un percorso totalmente pianeggiante che non dovrebbe riservare particolari problemi e che dovrebbe concludersi con l’annunciata volata.

Ci sono soltanto due GPM di terza categoria: Alto del Garrobillo dopo 57 chilometri e Alto del Cedacero quando mancheranno 52 chilometri al traguardo. Andrà via una fuga di giornata che sarà tenuta sott ocontrollo dalle squadre dei velocisti poi la volata conclusiva senza particolari sorprese.

