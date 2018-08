Vuelta a España 2018, settima tappa: Puerto-Lumbreras-Pozo Alcón. Finale per velocisti resistenti

Settima tappa per quanto riguarda la Vuelta a España 2018: venerdì 31 agosto in programma la frazione da Puerto-Lumbreras a Pozo Alcón, di 185,7 chilometri. Prevalentemente pianeggiante, sul finale diventa insidiosa con i finisseur che potrebbero giocare un brutto scherzo ai velocisti. Andiamo a scoprire questa settima frazione nel dettaglio.

Tanti saliscendi (partenza già a salire) nei primi 50 chilometri: la fuga andrà via di forza. Poi una fase di relax per la carovana: prima del chilometro 112 non ci saranno insidie. Si sale verso Alto Collado de la Laude: terza categoria, cinque chilometri con pendenze tutt’altro che esorbitanti. Ci si lancia poi verso il finale che potrà creare problemi anche agli uomini di classifica: molto nervoso, bisognerà stare attenti nelle zone avanzate del plotone. A 17 chilometri dal traguardo si approccia il GPM di Alto de Ceal (4.1 Km al 6.3%) con scollinamento posto a 12 dall’arrivo: c’è spazio per provare ad anticipare la volata, o almeno affaticare i velocisti puri. Da capire il lavoro che farà il plotone: se riuscirà a chiudere su tutti i tentativi allora sarà sprint ristretto, con i velocisti resistenti a farla da padroni.

