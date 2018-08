Vuelta a España 2018, diciannovesima tappa: Lleida-Andorra. Si decide tutto sulla salita finale

La diciannovesima tappa della Vuelta a España 2018 vedrà uno spettacolare duello sulla salita finale di Andorra, che sarà une delle ultime occasioni per ribaltare la classifica. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso della diciannovesima tappa.

Si parte da Lleida e si arriva ad Andorra dopo 154 km. Primo tratto tutto in falsopiano, poi la strada tende a salire sempre leggermente fino allo sprint intermedio di Sant Julià de Lòria. Qui inizierà la salita finale del Coll de la Rabassa. Un’ascesa di 17 km con una pendenza media del 6,6%, che presenta nei primi cinque chilometri il tratto più duro con pendenze sempre in doppia cifra. La strada spiana poi gradualmente attorno al 5%, per poi tornare al 7% nell’ultimo chilometro. Una salita quindi non particolarmente dura, ma vista la lunghezza e l’altitudine (si arriva a 2000 metri), gli scalatori potranno fare la differenza.

Le altre tappe della Vuelta

Prima tappa, Malaga-Malaga (cronometro individuale)

Seconda tappa: Marbella-Caminito del Rey

Terza tappa: Mijas-Alhaurín de la Torre

Quarta tappa: Vélez-Málaga-Alfacar. Sierra de la Alfaguara

Quinta tappa: Granada-Roquetas de Mar

Sesta tappa: Huércal-Overa-San Javier. Mar Menor

Settima tappa: Puerto-Lumbreras-Pozo Alcón

Ottava tappa: Linares-Almadén

Nona tappa: Talavera de la Reina-La Covatilla

Decima tappa: Salamanca-Fermoselle

Undicesima tappa: Mombuey-Ribeira Sacra. Luintra

Dodicesima tappa: Mondoñedo-Faro de Estaca de Bares. Mañón

Tredicesima tappa: Candás. Carreño-Valle de Sabero

Quattordicesima tappa: Cistierna-Les Praeres. Nava

Quindicesima tappa: Ribera de Arriba-Lagos de Covadonga

Sedicesima tappa: Santillana del Mar-Torrelavega

Diciassettesima tappa: Getxo-Balcón de Bizkaia

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter