Prova di maturità! Flavio Cobolli vince la battaglia con Medvedev e vola ai quarti a Madrid

Continua il momento magico di Flavio Cobolli. Il tennista romano supera un altro esame importante e centra i suoi primi quarti di finale della carriera in un Masters 1000. A Madrid il numero tredici del mondo offre una prestazione di altissimo livello contro il russo Daniil Medvedev e si impone in tre set con il punteggio di 6-3 5-7 6-4 dopo due ore e diciannove minuti di gioco. Adesso l’azzurro attende il vincente dell’ultimo ottavo in programma, quello tra Alexander Zverev e Jakub Mensik.

Cobolli ha chiuso con cinque ace contro gli otto di Medvedev, che, però, ha messo a referto anche sette pesantissimi doppi falli. L’italiano ha vinto il 70% dei punti con la prima ed il 61% con la seconda, colpo che invece ha fatto disperare il russo (40%). Sono stati ben 37 i vincenti di Cobolli contro i 27 di Medvedev, che ha commesso 34 errori non forzati contro i 31 dell’italiano.

Cobolli deve subito affrontare due palle break, ma riesce a salvarsi, soprattutto sulla seconda con un ace. Anche Medvedev si trova ad affrontare una palla break nel suo primo turno di servizio del match, ma il passante di dritto dell’azzurro non trova il campo. Si prosegue fino al sesto game, quando Cobolli si procura un’altra palla break e qui arriva anche il regalo del russo, che commette doppio fallo. Nel nono game il romano va sotto per 15-40, ma è bravissimo a salvarsi e poi a chiudere al terzo set point con una prima vincente esterna.

Il secondo set comincia bene per Cobolli, visto che nel terzo gioco Medvedev commette dei disastri e con il terzo doppio fallo nel game va a regalare il break all’azzurro. Flavio sembra avere l’inerzia del match dalla sua, ma nell’ottavo game concede una palla del controbreak e purtroppo il suo dritto finisce in rete. Non si arriva nemmeno al tie-break, perchè nel dodicesimo game Medvedev si procura un’altra palla break e il dritto tradisce ancora una volta il tennista romano. Il russo vince così il set per 7-5 e prolunga il match.

Nel terzo set si viaggia sul filo dell’equilibrio. Si segue sempre l’andamento dei turni di servizio e si arriva fino al nono game. Flavio è eccezionale in risposta e si porta sullo 0-40, con Medvedev che commette ancora doppio fallo sulla palla break. Cobolli è glaciale nel suo turno di servizio e neanche un nastro fortunoso del russo lo distrae. Il romano chiude con una splendida volée e si prende il set per 6-4, staccando il biglietto per i quarti di finale.