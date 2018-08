Vuelta a España 2018: tutte le maglie. Il prestigio di quella rossa, la differenza di quella bianca

Sabato 25 agosto scatterà con una cronometro individuale a Málaga la 73ma edizione della Vuelta a España. Il terzo grande giro della stagione vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe, con un percorso duro per una corsa che si preannuncia spettacolare. I tanti big alla partenza si daranno battaglia per conquistare le varie classifiche. Andiamo quindi a scoprire tutte le maglie della Vuelta a España 2018.

Maglia rossa: la più prestigiosa, quelli che tutti vorrebbero indossare. Premia il vincitore della classifica generale e quest’anno, vista l’assenza di Chris Froome, cambierà sicuramente padrone. Il colore di questa maglia è variato molte volte nel corso della storia, è nata arancione, poi è stata bianca, gialla, oro, per poi diventare rossa nel 2010.

Maglia verde: la indossa il leader della classifica a punti e solitamente viene vinta dal miglior velocista in gruppo, ma alcune volte, visto il percorso duro, è conquistata anche da uomini di classifica, come lo scorso anno da Froome. I due plurivincitori sono l’irlandese Sean Kelly e il francese Laurent Jalabert a quota quattro.

Maglia a pois: la indossa il leader della classifica del Gran Premio della Montagna. Anche questa maglia ha cambiato colore molte volte nel corso della storia. Lo scorso anno fu conquistata dal nostro Davide Villella, ma tradizionalmente è vinta da corridori spagnoli, con José Luis Laguía che detiene il record di cinque successi.

Maglia bianca: questa maglia ha una funzione differente rispetto agli altri due grandi giri. Infatti alla Vuelta non premia il miglior giovane, bensì il leader della classifica della combinata. Questa speciale graduatoria tiene conto dei piazzamenti in tutte le altre tre classifiche e combina appunto i risultati ottenuti per decretare il vincitore.

Foto: Twitter Vuelta