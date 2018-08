Vuelta a España 2018, Rigoberto Uran: l’outsider di lusso che può decollare in salita

Rigoberto Uran può essere l’outsider di lusso alla Vuelta di Spagna che scatterà sabato 25 agosto da Malaga. Il colombiano si presenterà al via con parecchie motivazioni e con la voglia di fare saltare il banco visto che si è dovuto ritirare al Tour de France dopo l’undicesima tappa a causa di cadute che gli hanno arrecato diversi problemi fisici. Ora però il sudamericano sembra avere recuperato nel migliore dei modi e cercherà di fare la differenza sfruttando al meglio un percorso infarcito di salite che potrebbe davvero essergli congeniale.

Il 31enne non ha mai vinto un Grande Giro in carriera (secondo nel 2013 e nel 2014 alla Corsa Rosa, secondo alla Grande Boucle 2017) e questa volta vorrà provare a risplendere in terra iberica dove non gareggia dal 2014 e dove non è mai andato oltre uno scialbo ventisettesimo posto. Il capitano del Team EF ha tutte le carte in regola per provare a indossare la maglia rossa visto che ci saranno tantissime ascese e il tracciato sarà particolarmente mosso, perfetto per le sue caratteristiche. Se la condizione dovesse essere quella stessa vista lo scorso anno in terra transalpina allora ci potremmo davvero divertire anche perché la sua squadra sembra molto interessante (sono già stati annunciati Pierre Rolland, Michael Woods e Daniel Moreno).

Da vedere se Rigoberto Uran avrà la giusta personalità per poter ottenere un risultato importante, se riuscirà a essere continuo nel corso delle tre settimana e se tutto filerà per il verso giusto. Il colombiano dovrà cercare di evitare alcuni passaggi a vuoto che lo hanno spesso limitato nel corso della sua carriera ma per esperienza e carattere ha la possibilità di lottare con gli altri big come Fabio Aru, Miguel Angel Lopez, Richie Porte, Thibaut Pinot, Mikel Landa (se confermerà la sua presenza): quando la strada si impennerà sarà lotta aperta tra tutti gli scalatori.













Foto: strenghtofframeITA Shutterstock