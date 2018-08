Vuelta a España 2018, undicesima tappa: Mombuey-Ribeira Sacra. Luintra. Percorso da classica, c’è spazio per inventare

Undicesima tappa per la Vuelta a España 2018: 207,8 chilometri da Mombuey a Ribeira Sacra (Luintra). Una frazione particolare, quella di mercoledì 5 settembre, che vede davvero pochissima pianura e sarà sicuramente favorevole agli uomini da classiche. Andiamo a scoprirla nel dettaglio.

La tappa più lunga di questa edizione sarà anche una delle più insidiose. Infatti non c’è un metro di pianura, con salite e discese senza soluzione di continuità. Presenti quattro GPM, tre di terza categoria e uno di seconda. Puerto de Padornelo, nella fase iniziale, un vero e proprio antipasto verso il gran finale. Subito dopo il rifornimento spazio all’Alto de Covelo, poco prima di approcciare l’ultima parte di gara. Alto de Trives (11 chilometri al 4%), mancano ancora 60 chilometri al traguardo, poi Alto de Santigueiro (15,5 chilometri al 3,2%) che lancia verso l’arrivo (ultimi 15 chilometri che saranno percorsi ad altissime velocità). Non ci sarà spazio per rifiatare, ancora un breve strappo prima dell’ultimo chilometro.

Le altre tappe della Vuelta

