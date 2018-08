Vuelta a España 2018: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti (in aggiornamento)

La Vuelta a España 2018 si disputerà dal 25 agosto al 16 settembre: la terza corsa a tappe più importante della stagione si districherà in terra iberica per 21 tappe, ci aspettano tre settimane di grande spettacolo e di grandi emozioni su un percorso come sempre pensato per gli scalatori. Non mancheranno i grandi campioni che si daranno battaglia per la conquista della maglia rossa: Miguel Angel Lopez, Nairo Quintana, Thibaut Pinot, Rigoberto Uran e Fabio Aru sono per il momento i grandi favoriti della vigilia ma ci sarà anche Vincenzo Nibali che rientrerà dell’operazione e utilizzerà questa corsa per avvicinarsi ai Mondiali. Di seguito la starting list della Vuelta a España 2018 (in costante aggiornamento).

VUELTA A ESPAÑA 2018: STARTING LIST (IN AGGIORNAMENTO)

TEAM SUNWEB:

Wilco Kelderman

LOTTO SOUDAL:

Thomas De Gendt

Tomasz Marczynski

Adam Hansen

Bjorg Lambrecht

Tiesj Benoot

Sander Armée

BMC:

Damiano Caruso

Tejay Van Garderen

Dylan Teuns

Richie Porte

Rohan Dennis

TEAM LOTTONL-JUMBO:

Steven Kruijswijk

Danny Van Poppel

George Bennett

Floris De Tier

Stef Clement

Sepp Kuss

ASTANA:

Miguel Angel Lopez

Omar Fraile

Nikita Stalnov

Jakob Fuglsang

MITCHELTON SCOTT:

Simon Yates

BAHRAIN MERIDA:

Ion Izagirre

Giovanni Visconti

Vincenzo Nibali

EUSKADI-MURIAS:

–

CAJA RURAL SEGUROS RGA:

–

COFIDIS:

Luis Angel Maté

José Herrada

Nacer Bouhanni

BURGOS BH:

Jetse Bol

TREK-SEGAFREDO:

Ruben Guerreiro

Giacomo Nizzolo

Bauke Mollema

QUICK-STEP FLOORS:

Enric Mas

Laurens De Plus

GROUPAMA-FDJ:

Thibaut Pinot

TEAM DIMENSION DATA:

–

BORA-HANSGROHE:

Emanuel Buchmann

Peter Kennaugh

Peter Sagan

Juraj Sagan

Lukas Poestlberger

AG2R LA MONDIALE:

–

TEAM KATUSHA:

Jhonathan Restrepo

Ilnur Zakarin

Steff Cras

Ian Boswell

Maurits Lammertink

TEAM SKY:

David De La Cruz

Michal Kwiatkowski

Tao Geoghegan Hart

MOVISTAR:

Alejandro Valverde

Nelson Oliveira

Nairo Quintana

TEAM EF:

Rigoberto Uran

Pierre Rolland

Michael Woods

UAE EMIRATES:

Fabio Aru

Sven Erik Bystroem