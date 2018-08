Vuelta a España 2018: i favoriti a confronto. Chi conquisterà la maglia rossa?

Tutto pronto per il terzo grande giro della stagione, la Vuelta a España, che prenderà il via sabato da Malaga con una cronometro individuale. Vivremo tre settimane di grandi emozioni con i big che si daranno battaglia su un percorso molto duro e ci saranno tanti duelli diretti in salita. Chi conquisterà la maglia rossa? Per cercare di scoprirlo abbiamo messo a confronto i principali favoriti della vigilia, dando ad ognuno un voto in base alle loro qualità sui diversi terreni.

Richie Porte

Salita 8

Discesa 7

Cronometro 9

Resistenza 7

Senso tattico 8

Totale 39

Miguel Ángel López

Salita 9

Discesa 8

Cronometro 6

Resistenza 7

Senso tattico 7

Totale 37

Fabio Aru

Salita 9

Discesa 8

Cronometro 7

Resistenza 7

Senso tattico 8

Totale 39

Nairo Quintana

Salita 9

Discesa 8

Cronometro 7

Resistenza 8

Senso tattico 8

Totale 40

Simon Yates

Salita 8

Discesa 7

Cronometro 8

Resistenza 6

Senso tattico 7

Totale 36

