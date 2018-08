Vuelta a España 2018, ventesima tappa: Andorra. Escaldes-Engordany-Coll de la Gallina. L’ultimo tappone folle. 6 salite in 97 km!

Siamo giunti al termine: penultimo appuntamento di avvicinamento alla Vuelta a España 2018. Sabato 8 agosto si disputa la tappa forse più attesa, la ventesima, con partenza da Andorra Escaldes e arrivo in vetta al Coll de la Gallina: sono soli 97 chilometri, ma davvero intensissimi.

Gli organizzatori si sono divertiti ad inserire salite a ripetizione: sei GPM da affrontare. Dopo 9 chilometri si inizia a salire verso Col de la Comella (4,8 chilometri al 6,5%), da capire se la fuga riuscirà ad andar via, altrimenti sarà davvero un grandissimo spettacolo. Infatti le squadre dei big potrebbero organizzare imboscate per provare a ribaltare la classifica generale. Poi Coll de Beixalis, 10,1 chilometri alla pendenza media del 6,4%. Discesa e si risale: Coll de Ordino, oltre 11 chilometri al 6%. Non c’è tempo per rifiatare: si riaffronta il Coll de Beixalis (ci si ferma poco prima allo scollinamento, a 180 metri di altitudine di differenza)Discesa e nuovamente Coll de La Comella, da un versante però diverso e più semplice. Il tutto in attesa del Coll de La Gallina: 7,8 chilometri al 7% di pendenza media, con davvero tanti tornanti da affrontare. Una frazione davvero spettacolare, dove gli scalatori potranno affrontarsi a viso aperto senza esclusione di colpi: da qui verrà fuori il podio finale.

