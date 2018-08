Vuelta a España 2018, decima tappa: Salamanca-Fermoselle. Occasione da non perdere per i velocisti

La decima tappa della Vuelta a España 2018 sarà un’occasione imperdibile per i velocisti per mettere il proprio sigillo in questa edizione. Dopo il giorno di riposo la seconda settimana di corsa si apre infatti con una frazione particolarmente adatta alle ruote veloci. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso della decima tappa.

Si parte da Salamanca e si arriva a Fermoselle dopo 177 km. Poco da segnalare nella prima parte, con un percorso tutto pianeggiante. A 42 km dal traguardo ci sarà lo sprint intermedio di Trabanca, subito dopo una rapida discesa per poi affrontare l’unica salita di giornata, il GPM di terza categoria dell’Alto de Fermoselle (4,3 km al 5,3%), che non dovrebbe creare particolari problemi ai velocisti. Gli ultimi 20 km sono tutti patti e sulla carta vedremo quindi uno sprint di gruppo.

