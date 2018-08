Montepremi Vuelta a España 2018: quanti soldi guadagnano i ciclisti tra generale e tappe? Il confronto con Giro d’Italia e Tour de France

La Vuelta a España 2018 sarà caratterizzata da un montepremi più ricco del 15% rispetto alla passata edizione ma la corsa a tappe in terra iberica si conferma come la più povera dei tre Grandi Giri con un giro economico che vale la metà di quello del Giro d’Italia ed è solo un terzo del Tour de France. Il vincitore della Vuelta di Spagna potrà godere infatti di appena 150mila euro, solo 57mila andranno al secondo classificato mentre il terzo gradino del podio assicura 30mila euro.

Il premio per le vittorie di ogni singola tappa (11mila euro) è invece identico a quanto si vede alla Corsa Rosa e alla Grande Boucle. Ci sono premi anche per la maglia della classifica a punti (11mila euro), per quella degli scalatori (13mila euro) e per la combinata (11mila euro). Di seguito tutti i premi dettagliati della Vuelta a Espana 2018:

CLICCA QUI PER IL MONTEPREMI DEL GIRO D’ITALIA

CLICCA QUI PER IL MONTEPREMI DEL TOUR DE FRANCE

CLASSIFICA GENERALE:

PRIMO CLASSIFICATO: 150mila euro

SECONDO CLASSIFICATO: 57mila euro

TERZO CLASSIFICATO: 30mila euro

QUARTO CLASSIFICATO: 15mila euro

QUINTO CLASSIFICATO: 12500 euro

SESTO CLASSIFICATO: 9000 euro

SETTIMO CLASSIFICATO: 9000 euro

OTTAVO CLASSIFICATO: 6000 euro

NONO CLASSIFICATO: 6000 euro

DECIMO-VENTESIMO CLASSIFICATO: 3800 euro (a testa)

VITTORIE DI TAPPA:

PRIMO POSTO: 11mila euro

SECONDO POSTO: 5500 euro

TERZO POSTO: 2700 euro

QUARTO POSTO: 1500 euro

QUINTO POSTO: 1100 euro

SESTO-VENTESIMO POSTO: cifre variabili tra 900 e 360 euro

ALTRE MAGLIE:

Vincitore classifica scalatori: 13mila euro

Vincitore classifica a punti: 11mila euro

Vincitore classifica combinata: 11mila euro