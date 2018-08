Vuelta a España 2018, dodicesima tappa: Mondoñedo-Faro de Estaca de Bares. Mañón. Una serie di strappi insidiosi nel finale

La dodicesima tappa della Vuelta di Spagna è la classica frazione di metà settimana che può stravolgere la classifica senza grosse difficoltà altimetriche. I 181 chilometri da Mondoñedo a Faro de Estaca de Bares sono infatti particolarmente insidiosi su un percorso collinare che potrebbe rimescolare le carte anche in classifica generale ma la giornata potrebbe rivelarsi davvero ottima anche per i fuggitivi della prima ora o per qualche coraggioso che nel finale potrebbe sfruttare delle insidie altimetriche per beffare gli avversari.

Si parte subito con l’Alto de Cadeira, un terza categoria di 6 chilometri con 370 metri di dislivello. poi un lungo tratto pianeggiante di ben cento chilometri dove comunque non mancheranno dei saliscendi e alcuni mangia e bevi. Il percorso vallonato metterà alla prova il gruppo prima dell’Alto de San Pedro, un terza categoria di sette chilometri e ultimo GPM di giornata dalla cui cima mancheranno cinquanta chilometri al traguardo. Da quel momento, però, non ci sarà un attimo di respiro perché il finale è particolarmente rognoso e insidioso. Bisognerà sempre prestare la massima attenzione, non si potrà mai scherzare col fuoco e potremmo assistere anche ad azioni importanti.

